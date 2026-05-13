Boletim de rumores e trocas da NBA (13/05/2026)

Bem-vindo à edição de 13 de maio do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Suns trabalha com cautela em contrato para Dillon Brooks

Dillon Brooks, certamente, foi um dos símbolos de um Phoenix Suns que superou as expectativas nesta temporada. Ele terminou a campanha em alta e, por isso, o time já pensa em evitar que seja agente livre em 2027. O ala-armador se torna elegível a uma extensão de contrato de até US$125 milhões em quatro anos na offseason. Segundo Marc Stein, do site Substack, a negociação suscita cautela nos bastidores.

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“A franquia, a princípio, quer manter Dillon em longo prazo e criar um núcleo com base em seu elenco atual. Mas, ao mesmo tempo, sabe que uma extensão só vai começar a correr na temporada em que completa 32 anos. Ele ainda estará sob vínculo em 2026, afinal. Por isso, a expectativa é que um novo acordo não vai alcançar o valor máximo”, explicou o veterano jornalista.

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Rockets deve igualar propostas de rivais por Tari Eason

Tari Eason vai ser um dos principais agentes livres restritos na reabertura do mercado da NBA, em julho. Mas, apesar de ser um jogador bem avaliado, nenhum time estaria tão empolgado com a chance de contratá-lo. Por quê? Talvez, por não crerem que essa chance exista. De acordo com Kelly Iko, do portal Yahoo! Sports, a aposta geral é que o Houston Rockets vai igualar as ofertas de rivais para mantê-lo.

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“Os texanos já planejam retomar as conversas por um novo contrato longo assim que as finais terminarem. O plano é ter um acordo fechado até o início da agência livre. Mas, se falharem, não há desespero. Tari pode até aceitar uma proposta de outra equipe, mas a expectativa é que Houston vá usar o direito de restrição e cobri-la”, detalhou Iko.

Sem espaço, Zaccharie Risacher pode ser trocado no Hawks

O ala Zaccharie Risacher passou de primeira escolha do draft a estar fora da rotação de uma equipe da NBA em menos de duas temporadas. E, com isso, o próximo passo para o jovem francês pode ser uma troca. Segundo John Hollinger, do site The Athletic, o Atlanta Hawks não descarta uma negociação com o jovem nos próximos meses.

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É verdade que o analista indica que, antes de tudo, a ideia da franquia é “recuperar” o jogador de 21 anos. Mas há uma impressão geral de que o atleta estagnou de forma brusca em sua segunda campanha na NBA. Risacher teve médias de 9,6 pontos e 3,8 rebotes, enquanto converteu quase 37% dos seus arremessos de longa distância.

Pelicans volta a negar possível troca com Zion Williamson

Não tem jeito: de tempos em tempos, Zion Williamson vira alvo de rumores de troca no New Orleans Pelicans. Mas, mais uma vez, a franquia já foi rápida em negar as especulações. O vice-presidente de operações Joe Dumars recebeu questões sobre a disponibilidade do astro durante as entrevistas de fim de temporada. Ele garante que, apesar dos boatos, trocar o ala-pivô nunca esteve em pauta.

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“Olha, antes de tudo, posso garantir para vocês que não temos planos de negociar Zion. Nenhum. Nós vamos entrar na offseason ansiosos para ver o que ele vai fazer durante as férias e como retorna em outubro. Queremos vê-lo jogando bem mais uma vez na próxima campanha e, sobretudo, conosco. Não tenho mais nada a dizer sobre isso”, cravou um convicto Dumars.

Williamson, de 25 anos, segue como a grande aposta de referência técnica do Pelicans para os próximos anos. Ele disputou 62 jogos nesta temporada, com médias de 21,0 pontos e 5,7 rebotes. Além disso, acertou 60% dos seus arremessos de quadra.

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Em transição

– O ala Mouhamadou Gueye, para começar, está no elenco do Chicago Bulls para o início da offseason. Ele fechou um contrato garantido até o fim da temporada antes do fim da campanha e, com isso, segue em Illinois.

– Deandre Ayton, enquanto isso, ainda não tem ideia se vai ser agente livre em julho. O pivô revelou que vai começar a discutir com os seus agentes sobre ativar a opção de US$8,1 milhões que possui em contrato para seguir no Los Angeles Lakers.

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– Por sua vez, o veterano Andre Drummond sabe que vai testar o mercado – só que tudo indica uma renovação. Segundo Adam Aaronson, do jornal Philly Voice, a direção do Philadelphia 76ers tem interesse em manter o reserva no time.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 13/05, você lembra de Xavier Sneed? Pois o ex-atleta do Charlotte Hornets está a caminho de Israel para jogar pelo Hapoel Jerusalem.