Quentin Grimes seria alvo do Nets na NBA

O Brooklyn Nets definiu um alvo na offseason da NBA: o ala-armador Quentin Grimes. De acordo com Kevin Pelton, da ESPN, o jogador de 25 anos entrou no radar do time de New York após o ótimo fim de temporada pelo Philadelphia 76ers. No entanto, a franquia deve ter outros concorrentes pelo atleta, como o Charlotte Hornets.

“Grimes poderia ser um alvo para o Nets? Aos 25 anos, ele ainda é jovem o bastante para fazer parte do próximo time competitivo do Brooklyn”, disse o jornalista. “Caso não vá para o Nets, o mercado para Grimes deve girar em torno do valor de exceção média para times fora da zona de multas ou via sign-and-trade. Por exemplo, dependendo da pressa do Hornets em melhorar, Grimes seria uma ótima adição”.

O Nets surge como principal candidato a conseguir Grimes pelo potencial financeiro do time. As projeções, por exemplo, são de que Brooklyn tenha mais de US$ 50 milhões de espaço no teto salarial para usar na agência livre. Nenhuma outra equipe terá as mesmas condições. Assim, a franquia de Nova York pode buscar jogadores para diferentes posições.

Publicidade

Quentin Grimes, enquanto isso, ganha a atenção do Nets após a última temporada na NBA. O jogador começou a campanha no Dallas Mavericks, onde não teve muito brilho. Porém, após uma troca para o Philadelphia 76ers, ele se aproveitou das lesões de Joel Embiid e Paul George para mostrar potencial. Assim, em 28 jogos, ele teve médias de 21.9 pontos, 5.2 rebotes e 4.5 assistências.

Leia mais!

Apesar da evolução, o 76ers não deve seguir com o ala-armador. Isso porque, o volume de astros no elenco, bem como a terceira escolha do Draft, pesaram contra o teto salarial de Philadelphia. De acordo com Pelton, então, Grimes será o oitavo melhor agente livre da NBA em 2025.

Publicidade

“Assim como Josh Giddey, Quentin Grimes evoluiu após a pausa do All-Star. No entatno, o fato do Sixers ter subido para a 3ª escolha complicou a capacidade de renovar com o ala-armador sem ultrapassar a segunda faixa de multas. Com todas as opções e contratos não garantidos, o 76ers já está na linha de multas, antes de tentar renovar com Grimes”, explicou Pelton.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA