Rich Paul rejeita narrativa em troca de Russell Westbrook para Lakers

Rich Paul, agente de LeBron James e outros grandes jogadores da NBA, falou sobre a troca de Russell Westbrook ao Los Angeles Lakers, em 2022. Sua fala foi justamente para defender James, seu amigo de infância. O empresário tentou afastar as narrativas de que seria LeBron quem toma as decisões na franquia e que teria sido ele quem pediu pelo armador na ocasião.

“É óbvio que ele não comanda o time, porque aconteceram coisas que ele nem sabia. Então, como é que ele está comandando? A troca do (Russell) Westbrook não foi ele que fez, ao contrário do que as pessoas tentam dizer. Ele não fez essa troca, e eu sei disso com certeza. Uma coisa é ter poder e influência, e existem caras que conquistaram o direito de que algumas decisões sejam passadas por eles, ou que alguns times perguntem: ‘Ei, o que você acha disso?”.

Durante os 22 anos do James na NBA, houve muita mudança nos elencos quais ele passou. E várias vezes, surgiram rumores de que o craque teve influência, pedindo saídas e chegadas de certos jogadores.

“A gente não pode confundir alguém pedir a opinião de um jogador com essa ser a decisão tomada. São duas coisas diferentes, e eu lido com ambos, jogadores e diretorias. São coisas diferentes. Eu não acho que jogadores estejam na posição de tomar uma decisão específica o tempo todo, porque eles não estão fazendo o trabalho de pesquisa e análise que as diretorias fazem para tomar essas decisões”.

A troca mencionada por Rich Paul, que levou Russell Westbrook para o Lakers, não foi como esperada. Como resultado, o time de Los Angeles ficou fora dos playoffs. Depois de um ano e meio, ele saiu, mas as cicatrizes estão no elenco da equipe até hoje.

Paul provou seu ponto nos últimos meses. A troca de Luka Doncic, por exemplo, não passou por LeBron James, que só foi avisado depois que a negociação já estava fechada.

Por outro lado, há notícias dele influenciando na montagem de elencos, como foi no Cleveland Cavaliers de 2014, quando ele pediu para Kevin Love ir para a equipe. Além disso, renovações de contrato, como a de Tristan Thompson e JR Smith, ainda em Cleveland, também teriam passado por James.

De toda forma, porém, é normal que o Lakers questione James em negociações importantes. Afinal, é o principal jogador da equipe. O mesmo foi visto na trade deadline, por exemplo, quando Draymond Green e Stephen Curry foram questionados sobre uma chegada de Jimmy Butler, segundo Shams Charania, da ESPN.

