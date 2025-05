Boletim de rumores e trocas da NBA (24/05/2025)

Bem-vindo à edição de 24 de maio do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Nuggets deve fazer alto investimento para manter Braun

Christian Braun, certamente, é um dos jogadores do Denver Nuggets que acabaram a temporada em alta. E, para a equipe, isso significa abrir os cofres para fazer um alto investimento. O ala-armador vai entrar no último ano de contrato e, por isso, torna-se elegível a uma extensão prévia na offseason. Segundo Bobby Marks, da ESPN, um acordo deve exceder os US$30 milhões anuais.

“Christian é um candidato a extensão que se ajudou nos playoffs. Deve receber um novo contrato, mas quanto? Jalen Suggs, por exemplo, recebeu US$150 milhões por cinco temporadas. Eu imagino que vá ser acima disso, pois o teto salarial vai aumentar. Um jogador incrível. Acho que, a princípio, vai custar mínimo de US$30 milhões por ano”, projetou o veterano analista.

Publicidade

Leia mais sobre trocas na NBA

Dois times têm interesse em tirar Ty Jerome do Cavaliers

Já não é segredo para ninguém que o Cleveland Cavaliers vai ter trabalho para manter Ty Jerome. O armador vai entrar na agência livre valorizado depois de ter sido um dos finalistas ao prêmio de reserva do ano. Mas quem vão ser os concorrentes da equipe de Ohio? De acordo com Chris Fedor, do jornal Cleveland Plain Dealer, Denver Nuggets e Detroit Pistons estão interessados no reforço.

A boa notícia para a torcida do Cavaliers é que o presidente do time já disse que a ideia é renovar com Jerome. Por mais difícil que seja. “É normal que um jogador se valorize quando acha a sua confiança em um sistema de jogo e com um técnico. Mas todos aqui adoram Ty. Então, nós temos plena esperança de mantê-lo”, contou Koby Altman.

Publicidade

Kelly Olynyk e Bruce Brown vivem incerteza no Pelicans

Depois de meses de incertezas, Kelly Olynyk e Bruce Brown pensavam ter encontrado mais de estabilidade nas carreiras. Eles foram adquiridos pelo New Orleans Pelicans e, a princípio, tinham perspectiva de futuro na franquia. Mas tudo mudou. Segundo Michael Scotto, do site HoopsHype, os atletas podem sair do time antes da próxima temporada.

“O antigo presidente da equipe, David Griffin, planejava renovar com Bruce e manter Kelly no elenco. Mas, com a sua saída, os planos internos podem estar bem diferentes agora. Ainda é incerto como o novo chefe do basquete de Nova Orleans, Joe Dumars, se sente em relação aos dois jogadores”, explicou o jornalista.

Publicidade

Rockets está aberto a envolver Alperen Sengun em troca

Alperen Sengun se consolidou como uma das referências do Houston Rockets nos últimos anos. Mas isso não quer dizer que seja intocável em possíveis negociações. A verdade é que, se um superastro da liga estiver ao alcance, o pivô está tão disponível quanto qualquer outro atleta. De acordo com Kurt Henlin, da rede NBC Sports, o time texano está aberto a negociar o atleta turco.

“Houston tem várias opções para construir uma troca por um jogador como Giannis Antetokounmpo, por exemplo. A franquia estaria disposta a incluir Alperen em um negócio, apesar de ser possível que o Milwaukee Bucks mostre mais interesse em Jalen Green. É provável que uma terceira equipe precise se envolver para fazer a matemática funcionar, mas é um cenário bem possível”, indicou Henlin.

Publicidade

Sengun foi titular nos 76 jogos que disputou em sua quarta temporada na NBA – e pelo Rockets. Ele registrou médias de 19,1 pontos, 10,3 rebotes e 4,9 assistências, enquanto atuou quase 32 minutos por noite.

Leia mais sobre negociações na NBA

Em transição

– O pivô Montrezl Harrell, para começar, é mais um ex-jogador da NBA a caminho do basquete de Porto Rico. O veterano fechou contrato com os Gigantes de Carolina até o fim da temporada, mas sem valores revelados.

Publicidade

– Kevon Looney, por sua vez, prepara-se para ser agente livre na torcida para não ter que testar o mercado. O pivô revelou que já teve conversas com a direção do Golden State Warriors e há interesse mútuo em uma renovação de contrato.

– Enquanto isso, o ala Torrey Craig encara a agência livre com bem menos “laços” do que Looney. Ele afirmou que está aberto a seguir no Boston Celtics, mas não existe nenhuma garantia de negociação entre as partes.

Publicidade

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 24/05, você lembra de Theo Pinson? Pois o ex-ala do Dallas Mavericks também vai para Porto Rico: é o novo reforço dos Mets de Guayabo.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA