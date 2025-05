Sem Kyrie Irving, Mavericks planeja contratar novo armador

Kyrie Irving rompeu o ligamento do joelho e será desfalque para Dallas Mavericks até o início de 2026 e deve ir atrás de outro armador na offseason. A informação é de Shams Charania, da ESPN, que confirmou o foco da equipe ser construir um elenco ao redor da escolha número 1 do Draft. Mesmo com chances baixas, o Mavs conseguiu a primeira seleção, e deve selecionar Cooper Flagg.

“O Mavericks se como um time pronto para o título”, disse. “Cooper Flagg, Kyrie Irving e Anthony Davis: a franquia vai construir ao redor desses três caras. Há boas peças boas para trocas e deve reforçar o time. No entanto, uma coisa importante é que Kyrie tem uma opção de jogador, de US$43 milhões, para a próxima temporada. Você fala com ele para optar por continuar, ou negar e fechar um novo contrato? É uma dúvida grande, em especial saindo da lesão dele”.

“Eu ouvi que Dallas vai atrás de um armador, seja na agência livre ou em troca. Isso porque Kyrie só deve voltar em meados de janeiro, e o time não tem um armador confiável para jogar ao lado de Flagg e Davis”.

Publicidade

A temporada 2024/25 do Mavericks foi frustrante. No começo, Luka Doncic se lesionou bastante. Em fevereiro, então, ele foi trocado. Mas logo em sua estreia, Anthony Davis, que veio em retorno pelo esloveno, se machucou. Nesse meio tempo, Irving e mais tantos outros jogadores também se lesionaram. Dallas chegou a jogar partidas com só oito atletas, o mínimo permitido pela liga.

Leia mais!

Contudo, quando tudo parecia perdido a franquia ganhou um “presente” inesperado. Afinal, a equipe, mesmo com chances baixas, foi sorteada para ter a escolha número 1 do Draft. Com isso, Cooper Flagg deve chegar ao Mavs. O jogador é visto como um talento geracional por sua defesa, atletismo e inteligência de jogo, sendo especialistas.

Publicidade

Dessa forma, Dallas foi o time que mais “subiu” posições no Draft na história. A equipe era a 11ª com melhor chance para a escolha número 1, mas, na sorte, conseguiu chegar lá. Agora, quando Kyrie Irving retornar, o Mavericks pode ter um “Big 3 clássico” com estrelas na posição de armador, ala e pivô.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA