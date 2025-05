Draft deixa situação de LaMelo Ball difícil no Hornets

O resultado do Draft da NBA não agradou LaMelo Ball e o Charlotte Hornets. A equipe tinha, junto de Utah Jazz e Washington Wizards, a melhor chance para conseguir a escolha número 1 e selecionar Cooper Flagg. No entanto, a franquia terá a quarta escolha na seleção. Dessa forma, Will Eudy, do portal Fanside, destacou que o futuro do armador passou a ser dúvida.

“No passado, o Charlotte Hornets evitou selecionar certos armadores promissores no topo do Draft por não querer tirar a bola das mãos de LaMelo Ball. Alguns nomes que vêm à mente incluem Scoot Henderson, em 2023, e Rob Dillingham, no ano passado”, disse o jornalista.

“Essa, claro, é uma decisão inteligente quando se pensa em Ball como o grande jogador da franquia. LaMelo é um jogador que precisa da bola nas mãos, que se sai melhor quando pode criar muitas oportunidades de arremesso para si mesmo e para os outros. Contudo, os problemas físicos de LaMelo seguem sendo um problema. Isso porque o camisa 1 fez apenas 47 jogos nesta temporada, e quase todo ano ele sofre com lesões de gravidade, no mínimo, mediana”, completou.

O jornalista ainda pontou um cenário em que o Hornets pode apostar em um armador no recrutamento. Portanto, em sua visão, pode tirar o espaço e protagonismo que o jovem astro tem no time.

“A escolha do Hornets na noite do Draft deve girar em torno de LaMelo Ball. Com isso em mente, começam a surgir questões. Será que o time deve selecionar um armador como VJ Edgecombe com a quarta escolha, mesmo sabendo que isso significaria tirar a bola das mãos de LaMelo? Ou será que o Hornets deveria fazer o impensável e trocar Ball, apostando em um novo armador com a quarta escolha no próximo mês?”, questionou.

Ainda assim, os problemas de saúde de LaMelo Ball seguem sendo um problema, e o Draft da NBA pode ser a chance do Hornets “fugir” disso. De acordo com Eudy, a franquia deveria apostar em algum jogador saudável e que consiga estar disponível, destoando das últimas seleções feitas por Charlotte. “Estar disponível é uma habilidade importante e que não se vê muito nesse time”, finalizou.

Vale lembrar que o futuro de Ball em Charlotte já foi tema ao longo da temporada. Prova disso é que, em sua última entrevista em 2024/25, ele falou sobre os rumores envolvendo seu nome.

“Eu não ligo quando as pessoas estão dizendo que posso estar indo para outro lugar ou coisas desse tipo. Não posso me incomodar com isso. Para mim é uma honra estar aqui. Só de estar aqui eu já adoro. Os torcedores são realmente incríveis, morar aqui é muito bom, tudo tem sido muito sólido. Então, tenho paciência. Estamos construindo algo aqui, e quando você começa algo assim, não funciona do dia para a noite. Enfim, é um processo e estou aqui para o que for preciso resolver”, disse o armador.

