Com Warriors atrás por 3 a 1, Stephen Curry vai voltar à série?

O astro Stephen Curry deixou a quadra logo no primeiro jogo da série entre Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves. Apesar de uma previsão otimista para seu retorno na sexta partida, a terceira derrota consecutiva deixou o time em situação difícil.

O Warriors corre sérios riscos de ser eliminado na série antes mesmo da suposta previsão de volta. Na próxima quarta-feira, o Timberwolves joga em casa, vencendo por 3 a 1 e sem pressão alguma. Então, mesmo que Golden State vença em Minneapolis, Curry não tem garantias de que estará em quadra em um eventual sexto jogo.

Mas o ponto é: vale o risco?

Stephen Curry está com 37 anos e sofreu uma lesão que jamais teve na carreira. Ou seja, não tem nada de parâmetro. Pior que isso, é não estar 100% saudável e forçar algo que vire um problema maior. Pois a série em si, só tem virada se o Timberwolves fizer algo muito errado em casa.

Claro que o técnico Steve Kerr vai aparecer com um ajuste para o próximo jogo, mas ficou muito difícil. Para a temporada do Warriors, a série vira apenas um detalhe. E é bom entender que do outro lado tem um time que merece estar ali. Anthony Edwards é ou será a nova cara da NBA, Julius Randle foi ótima peça que chegou em troca e o time defende bem demais. Mas o papo aqui hoje é sobre o futuro de Curry nos playoffs. Já “falei” sobre o Timberwolves logo depois da negociação com o New York Knicks por Randle.

Hoje, o Warriors tem um enorme problema na série e, sem Stephen Curry, parece um time aguerrido, mas sem força suficiente para vencer um jogo sequer. Sim, até ganhou o primeiro quando o armador se machucou, só que ter Curry por 13 minutos é melhor do que não ter por tempo algum. Não é fácil jogar sem a sua principal referência. Por mais que Jimmy Butler seja um grande jogador, ele não está conseguindo ser o que pode.

Apesar de Jonathan Kuminga aparecer bem nos últimos jogos, não é o bastante. Não para o que o Warriors poderia fazer pela série. No entanto, individualmente, ele vai conseguir um bom contrato. Pode até não seguir em San Francisco, mas suas boas performances devem garanir um acordo razoável a ele.

De novo, o Warriors ainda não está fora dos playoffs, mas sem Curry no próximo jogo, em Minneapolis, virou uma missão quase impossível. Assim como foi nos últimos três.

Depois, é pensar no futuro da franquia, entender quem pode ficar ou chegar. As necessidades por um jogador confiável no garrafão devem passar pela diretoria. Mas, pelo jeito, é planejar algo que envolva Curry lutando por mais um título pelo Warriors antes de sua aposentadoria da NBA.

