Microfone capta declaração de Anthony Edwards sobre Stephen Curry

Stephen Curry se lesionou no primeiro jogo da série entre Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves e a transmissão do último duelo captou uma declaração de Anthony Edwards sobre o astro rival. A lesão do veterano aliás, deve deixá-lo de fora até, pelo menos, o jogo 6.

“Vocês estão tentando ir para o jogo 6 para ter Curry de volta”, disse Edwards. “Esse é o plano”, respondeu Payton. O camisa 5 do Timberwolves, então, disse que sabia do plano.

A lesão muscular na coxa de Curry foi logo no jogo 1. Embora a equipe ainda tenha conseguido vencer a primeira partida sem seu armador, perdeu as outras 2. Jimmy Butler e Jonathan Kuminga combinaram para 63 pontos no jogo 3, tentando manter o Warriors vivo, mas não foi o bastante.

Um dos motivos da derrota, aliás, foi Edwards. O jogador marcou 36 pontos, sendo 28 deles na segunda metade da partida. O Warriors até liderou com cinco minutos faltando para acabar, mas não conseguiu manter a vantagem e fechar o jogo.

Retorno de Curry

Shams Charania, da ESPN, foi quem disse que Curry só deve voltar no jogo 6. “Ele será reavaliado na próxima quarta-feira. No entanto, pelo que estou vendo, ele não estará disponível antes do jogo 6”, disse o jornalista.

Esta é a primeira lesão muscular da carreira do craque. Até por isso, de acordo com Charania, o tratamento é mais cauteloso. Afinal, o Warriors não sabe direito como o corpo do jogador reage enfrentando esse tipo de situação.

O próprio armador também não mostrou muito otimismo com a situação. Quando falou sobre, deixou claro que o processo é lento.

“Isso é algo novo, e pelo que estou aprendendo sobre a rapidez com que você pode voltar, é necessário um processo de cicatrização”, disse Curry durante o aquecimento do Warriors. “Você não pode acelerar mais do que o que o seu corpo está dizendo. Então vai ser algo do tipo: depois de uma semana, reavaliar todo dia para entender quando será seguro sequer pensar em jogar, quanto mais em forçar alguma coisa”.

A lesão de Stephen Curry tirou um embate entre ele e Anthony Edwards que prometia ser um dos melhores da pós-temporada. Ainda assim, o camisa 30 pode voltar e ter impacto na série. Para isso, o Warriors precisa vencer mais um jogo, forçando, então, uma sexta partida.

