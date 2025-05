Novo Papa ganha “apresentação” do Chicago Bulls na NBA; veja

Natural de Chicago, o Papa Leão XIV parece ter forte ligação com o esporte nos EUA. Logo após a escolha do conclave na sexta-feira (9), o irmão do pontífice afirmou que o religioso é torcedor do Chicago White Sox, da MLB. Assim, para tentar aproveitar a situação, um torcedor do Chicago Bulls na NBA fez uma apresentação para o Novo Papa.

A apresentação feita pelo fã remete ao Bulls dos anos 90. Na lendária formação liderada por Michael Jordan, era comum que a introdução fosse feita com a música Sirius, da banda The Alan Parsons Project. A combinação da letra, com o jogo de luzes e a entrada do elenco multicampeão virou marca registrada do time.

Assim, com o Papa Leão XIV natural da cidade, um torcedor do Bulls aproveitou para homenageá-lo relembrando a apresentação. Assista:

Publicidade

A new Pope from Chicago needs a true Chicago introduction… 🔊 pic.twitter.com/ZwtLzbv7hu — Ben Heisler (@bennyheis) May 8, 2025



Embora o Novo Papa tenha recebido a apresentação como homenagem, não foi confirmado ainda se ele é fã do Chicago Bulls na NBA. No entanto, nos EUA, padres e familiares indicam que ele tem uma forte ligação com o esporte. Desde que ele foi nomeado líder da Igreja Católica, por exemplo, surgiu uma discussão sobre qual time ele seria torcedor na MLB.

Publicidade

Leia mais!

Além da paixão pelo Bulls, Chicago também tem torcedores do White Sox e do Cubs. De início, o padre Gregory Sakowicz indicou que Leão XIV seria fã do time da zona norte da cidade.

“Ouvi dizer que ele é fã do Cubs. Bem, que Deus o abençoe”, disse o padre.

O time da cidade do Bulls, assim, aproveitou o momento para reivindicar a torcida do Papa, ao postar: “Ei, Chicago, o Papa é fã do Cubs”.

Publicidade

No entanto, o irmão do Papa, John Prevost, deu uma resposta diferente. Segundo ele, o religioso seria fã de outro time da cidade do Bulls: o Chicago White Sox. Isso porque, Leão XIV nasceu e cresceu na zona sul do município, onde a equipe da MLB é mais popular.

Em meio à polêmica na MLB, fãs acreditam que o Papa natural de Chicago deve também torcer para o Bulls.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA