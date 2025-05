Rumores da NBA: Site aponta grandes trocas para offseason

A NBA está cercada de rumores de trocas para a offseason. Enquanto os playoffs estão ainda nas semifinais, os times projetam movimentos e buscam jogadores que possam ajudar na próxima temporada. Desse modo, o site FadeAway World listou oito negócios que podem acontecer na pausa da liga.

As projeções de trocas do site avaliam todos os contextos da NBA. É provável que times como Los Angeles Lakers, Houston Rockets e Miami Heat, por exemplo, se movimentem para melhorar os elencos que caíram na primeira rodada dos playoffs. Enquanto isso, equipes como Brooklyn Nets, que está em reconstrução, pode aproveitar o espaço no teto salarial.

Outros rumores da offseason consideram astros de saída. É o caso, por exemplo, da dupla Kevin Durant e Bradley Beal, que tem o futuro indefinido no Phoenix Suns. Giannis Antetokounmpo, por sua vez, pode enfim tentar uma troca do Milwaukee Bucks.

Publicidade

Desse modo, veja as trocas indicadas pelo FadeAway World na NBA:

Antetokounmpo no Bucks

Knicks recebe: Giannis Antetokounmpo

Bucks recebe: Karl-Anthony Towns, Mikal Bridges, escolhas de 1ª rodada em 2025 e de 2ª rodada em 2026]

Antetokounmpo é visto como um dos principais rumores de troca na NBA. Após a queda precoce do Bucks nos playoffs, os analistas indicam que o grego enfim pode pedir para sair de Milwaukee. Desse modo, o Knicks surge como um provável destino, uma vez que conta com uma base de talento e capaz de brigar por título.

Publicidade

Durant no Rockets

Rockets recebe: Kevin Durant

Suns recebe: Jalen Green, Jabari Smith Jr., Cam Whitmore e escolhas de 1ª rodada em 2027 e 2029

O fracasso do Suns na NBA fez Durant ser o líder nos rumores de trocas na offseason. As notícias, assim, indicam que é pouco provável que o astro siga no Arizona, enquanto próprio time pode negociá-lo por vontade própria. Assim, o Rockets, cuja a base jovem já teve a segunda melhor campanha do Oeste, surge como favorito.

Publicidade

Embiid no Heat

Heat recebe: Joel Embiid

76ers recebe: Andrew Wiggins, Duncan Robinson, Nikola Jovic e Jaime Jaquez Jr.

Embiid não está de fato nos rumores de troca da NBA. No entanto, uma temporada marcada por lesões pode fazer o Philadelphia 76ers mudar os planos e tentar construir em torno de Tyrese Maxey. O Heat, enquanto isso, poderia ganhar um jogador de alto nível, capaz de recolocar o time de volta ao topo do Leste.

Publicidade

Morant no Magic

Magic recebe: Ja Morant

Grizzlies recebe: Jalen Suggs, Tristan da Silva, três escolhas de 1ª rodada (2026, 2027 e 2030), além de duas de 2ª rodada (2025 e 2026)

Morant tem sido parte dos rumores de trocas após a saída do técnico Taylor Jenkins. Já insatisfeito com a mudança tática, afinal, o astro não teria ficado feliz com a demissão do treinador. Assim, a diretoria poderia trocá-lo, em meio às temporadas marcadas por lesões e suspensões do craque. O Magic, em busca de maior poderio ofensivo e de força no Leste, poderia juntar o armador a Paolo Banchero e Franz Wagner.

Publicidade

Leia mais!

Williamson no Nets

Nets recebe: Zion Williamson

Pelicans recebe: Cam Johnson, Ziaire Williams e escolhas de 1ª rodada em 2026 e 2030

O Pelicans pode adotar o clima de reconstrução após uma temporada marcada por lesões. Desse modo, Zion Williams surge nos rumores da NBA, já que mais uma vez não conseguiu ficar disponível para a equipe devido ao histórico de lesões. O Nets, que busca uma nova estrela para finalizar a remontagem do elenco, pode tentar a eterna promessa de New Orleans.

Publicidade

Markkanen no Spurs

Spurs recebe: Lauri Markkanen

Jazz recebe: Devin Vassell, Keldon Johnson e escolhas de 1ª rodada em 2025 e 2027

O San Antonio Spurs quer ser competitivo já em 2025/26. No entanto, mesmo com Victor Wembanyama e Stephon Castle, o time ainda pode precisar de um outro astro. Assim, o site sugere que a equipe buque Lauri Markkanen no mercado de trocas da NBA. Embora não seja desejo do Utah Jazz negociá-lo, uma boa oferta pode convencer Danny Ainge.

Publicidade

Lavine no Pistons

Pistons recebe: Zach Lavine

Kings recebe: Tobias Harris, Jaden Ivey e escolhas de 1ª e 2ª rodada em 2027

Zach Lavine não conseguiu ter sucesso na reta final de temporada pelo Sacramento Kings. Desse modo, o ala-armador voltou aos rumores de trocas da NBA para a offseason. O Pistons, que conta com uma base de talento e deseja mais do que a queda na 1ª rodada de 2025, pode buscar o astro para reforçar o time titular.

Publicidade

Claxton no Lakers

Lakers recebe: Nic Claxton

Nets recebe: Rui Hachimura e escolhas de 2ª rodada em 2025 e 2027

A eliminação na primeira rodada dos playoffs provou uma coisa: o Lakers precisa de um pivô. Mesmo com Luka Doncic e LeBron James, a saída de Anthony Davis deixou um buraco que ainda não foi tampado. Assim, Nic Claxton, do Brooklyn Nets, pode ser um nome buscado por Los Angeles no mercado de trocas da NBA.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA