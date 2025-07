Pistons e Heat fecham troca envolvendo Duncan Robinson

O Detroit Pistons perdeu Tim Hardaway na agência livre para o Denver Nuggets, mas conseguiu a reposição logo depois. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o Pistons fechou uma troca por Duncan Robinson, que estava no Miami Heat. No entanto, para o negócio acontecer, Robinson assinou um novo contrato com o Heat e foi para Detroit. Por outro lado, Simone Fontecchio vai jogar no time da Flórida.

Duncan Robinson, de 31 anos, vai receber US$48 milhões pelas próximas três temporadas. Na última semana, o especialista em arremessos de três abriu mão de US$20 milhões para a campanha em 2025/26 com o time de Miami. Ou seja, é a famosa sign and trade. Por ano, vai ganhar menos do que no Heat, mas garante outras duas campanhas na NBA.

Em 74 jogos (37 como titular) na temporada 2024/25 da NBA, Robinson fez 11.0 pontos, 2.4 assistências e acertou 39.3% de três. Isso, em cerca de 24 minutos por noite.

O Pistons precisava de arremessadores como Robinson, pois perdeu Hardaway e não deve estender contrato com Malik Beasley. Isso porque este último é alvo de investigação da NBA e pode acabar ficando sem time para 2025/26. Além disso, o armador alemão Dennis Schroder acertou com o Sacramento Kings nesta agência livre.

Então, é provável que o Pistons tente alguma troca ou busque outro jogador com capacidade no arremesso de longa distância no mercado da NBA.

Após sete anos em Miami, Duncan Robinson deixa o time em troca com o Pistons. Ele foi alvo de vários rumores nos últimos anos, especialmente na campanha passada. O jogador tinha a opção de seguir no Heat, mas entende que pode ter um papel mais importante em Detroit.

Aliás, Robinson chegou a fazer parte de algumas ofertas de troca que o Heat fez ao Phoenix Suns por Kevin Durant. No entanto, a equipe do Arizona não aceitou e o enviou para o Houston Rockets.

Enquanto isso, o italiano Simone Fontecchio, de 29 anos, vai para o seu terceiro time na NBA. Ele iniciou a carreira no Utah Jazz e foi em troca para o Pistons em 2023/24. O ala tem contrato até a temporada 2026/27 e vai receber US$7.7 milhões na próxima campanha. Em cerca de 16 minutos por jogo, ele fez 5.9 pontos e pegou 2.9 rebotes nos 75 jogos, além de acertar 33.5% de três.

No Heat, ele deve disputar minutos com Jaime Jaquez, Andrew Wiggins e Nikola Jovic.

