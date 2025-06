NBA: Malik Beasley é suspeito de envolvimento com apostas

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o ala-armador Malik Beasley, do Detroit Pistons, é suspeito de envolvimento com apostas em jogos da NBA. Segundo o jornalista, o Ministério Público dos Estados Unidos está investigando o jogador de 28 anos. Charania revelou ainda que Beasley e Pistons discutiam uma renovação contratual de US$42 milhões por três temporadas. No entanto, com a investigação em curso, as conversas se estagnaram.

O advogado do atleta, Steve Haney, confirmou a investigação, mas ressaltou que o seu cliente não foi acusado de nada.

“Uma investigação não é uma acusação. Malik tem o mesmo direito à presunção de inocência que qualquer outra pessoa, segundo a Constituição dos EUA. Até o momento, ele não foi acusado de nada”, afirmou o advogado.

O suposto envolvimento com apostas veio na pior hora possível para Malik Beasley, que acabou de finalizar uma de suas melhores temporadas na NBA. Em 2024/25, o camisa 5 chegou ao Pistons e alcançou médias de 16,3 pontos e 2,6 rebotes. Além disso, ele acertou 41,6% das bolas de três. Dessa forma, Beasley se firmou como um dos melhores arremessadores da liga.

O detalhe é que o ala-armador também foi finalista ao prêmio de melhor reserva da NBA. No entanto, ele terminou na segunda posição, atrás apenas do ganhador Payton Pritchard (Boston Celtics). Com suas bolas de três, Beasley ajudou o time de Detroit a chegar aos playoffs, depois de seis anos. Devido ao bom desempenho, a franquia tinha interesse na renovação do vínculo com o jogador, que é agente livre irrestrito.

No recrutamento deste ano, o Pistons selecionou o ala-armador Chaz Lanier, da Universidade do Tennessee. Curiosamente, o novato tem um estilo de jogo semelhante ao de Beasley. Ou seja, é um gatilho do perímetro.

Veterano de nove campanhas na NBA, Malik Beasley já disputou 578 jogos na liga. Antes do Pistons, ele passou por outras cinco equipes: Denver Nuggets, Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks, Minnesota Timberwolves e Utah Jazz. Suas médias na NBA são de 11,7 pontos e 2,8 rebotes, além de um aproveitamento de 39,1% nas bolas de três.

Vale lembrar que que essa não é a primeira polêmica de Beasley fora das quadras. No fim de 2020, o ala-armador foi preso por porte de maconha, receptação e por um incidente em que empunhou uma arma de fogo. A Justiça, então, condenou Beasley a 120 dias de prisão. No entanto, o jogador cumpriu 78 dias da sentença e saiu em agosto de 2021.

Caso Jontay Porter

No ano passado, a NBA baniu o pivô Jontay Porter por envolvimento em apostas. De acordo com a liga, o irmão de Michael Porter (Nuggets) apostou 13 vezes desde que chegou ao Toronto Raptors.

“Não existe nada mais importante do que proteger a integridade da competição da liga aos seus fãs, nossos times e todos que possuem algum envolvimento com o nosso esporte. E é por isso que as ações de Jontay Porter sobre as regras de apostas estão recebendo uma punição severa”, disse, na época, o comissário Adam Silver.

As investigações da NBA encontraram as apostas envolvendo Porter, que utilizava a conta de um amigo. Então, as apostas variavam entre US$15 e US$22 mil, totalizando US$54.094,00. De acordo com a NBA, houve um lucro de US$21.965,00 por parte do jogador. Três das apostas, inclusive, envolviam uma derrota do Raptors. No entanto, todas elas foram perdidas.

Entretanto, o caso de Porter não foi o primeiro envolvendo apostas na NBA. Além dele, Jack Molinas (1954), Tony Jackson e Doug Moe (1961) e Roger Brown (1966) foram banidos pela liga pelo mesmo motivo. A liga também baniu outros jogadores, mas por outras razões, especialmente o abuso de substâncias ilegais. O último deles foi Richard Dumas, em 1995.

Desse modo, Malik Beasley corre o risco de ser banido da NBA, caso o envolvimento em apostas seja confirmado.

