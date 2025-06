Aos 40 anos, LeBron James confirma contrato com Lakers

De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o astro LeBron James confirmou opção de contrato com o Los Angeles Lakers. Aos 40 anos, o ala vai receber US$ 52.6 milhões pela próxima temporada da NBA.

Continua após a publicidade

LeBron James está no Lakers desde 2018/19 e, por lá, foi campeão em 2020 na “bolha” de Orlando ao lado de Anthony Davis. No entanto, após a troca por Luka Doncic, o jogador teve a sua primeira campanha em 21 anos sem alcançar média de 25.0 pontos. Ele fez 24.4 em 2024/25, ano em que atuou ao lado de Bronny James. Aliás, a primeira dupla de pai e filho na história da NBA.

O Lakers, assim, garante LeBron por mais um ano. Havia a expectativa de que o camisa 23 desse algum tipo de desconto ao time de Los Angeles, mas não aconteceu. Ele recebeu US$48.7 milhões em 2024/25 e fica comUS$52.6 milhões de 2025/26. Aliás, Charania já falava de seu contrato ainda no início de maio, algo que o site The Athletic confirmou.

Continua após a publicidade

“Se LeBron retornar ao Lakers, fontes dizem que não se espera que ele considere algum tipo de corte em seus salários. Algo que estava em discussão por volta da mesma época no ano passado. Na offseason de 2024, por exemplo, James abriu mão de cerca de US$2.7 milhões para ajudar o Lakers a ficar abaixo do segundo limite de multas da NBA“, informou o The Athletic, em maio.

Leia mais

LeBron James tenta, ao lado de Luka Doncic, levar o Lakers ao título da NBA após seguir com o contrato. Quatro vezes campeão da liga (duas pelo Miami Heat, uma no Cleveland Cavaliers e em Los Angeles), ele busca o seu quinto campeonato. Enquanto isso, ele acerta para, pelo menos o 23° ano de sua carreira.

Continua após a publicidade

“LeBron quer lutar pelo título”, disse Rich Paul, empresário do jogador. “Ele sabe que o Lakers está se moldando para o futuro. Ele entende isso, mas avalia ter uma chance real de vencer. Nós agradecemos muito pela parceria com Jeanie Buss e Rob Pelinka nos últimos anos e consideramos o Lakers como parte crucial de sua carreira”.

Paul ainda deixou no ar a chance de James estender seu contrato no futuro.

“Nós entendemos a dificuldade de vencer agora, enquanto prepara para o futuro. Nós vamos avaliar o que é melhor para LeBron em seu estágio de vida e carreira. Ele quer usar todas as últimas temporadas valerem e o Lakers entende isso, nos ajuda e quer o melhor para ele”, concluiu.

Continua após a publicidade

Mercado do Lakers

Com o novo contrato de James, o Lakers entra garante que estará no primeiro nível de multas da NBA. Afinal, o valor para 2025/26 é de US$195 milhões. O time ainda tem a renovação de Dorian Finney-Smith e a troca por um pivô como algumas das prioridades.

Mas a equipe de Los Angeles busca manter boa parte de seu elenco, especialmente os titulares. Agora, quem pode sair, em caso de troca por pivô, é Rui Hachimura. Vários rumores apontaram para um negócio envolvendo o ala japonês.

Continua após a publicidade

Especula-se, ainda, que o Lakers vá atrás de Brook Lopez na agência livre.

Enquanto isso, o Lakers tentou estender o contrato de Austin Reaves nos últimos dias. Mas o jogador recusou US$89.2 milhões por quatro anos, o máximo que o time poderia oferecer no momento. Entretanto, é mais questão de tempo. Isso porque, se ele esperar para renovar na outra offseason, em 2026, pode receber US$246.7 por cinco temporadas.

Continua após a publicidade

Por fim, o time de Los Angeles deve estender o contrato de Luka Doncic, que chegou em troca na última trade deadline com o Dallas Mavericks.

O Lakers vem de duas quedas consecutivas na primeira rodada dos playoffs da NBA.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA