Lakers pode tirar Brook Lopez do Bucks

O veterano Brook Lopez pode trocar o Milwaukee Bucks pelo Los Angeles Lakers. De acordo com Jake Fischer, no The Stein Line, a franquia da Califórnia monitora o pivô que será agente livre em 2025. O objetivo, assim, é preencher a lacuna existente na posição, desde a saída de Anthony Davis em fevereiro deste ano.

Continua após a publicidade

“O Lakers está desesperado por um pivô. Então, diversos times esperam uma investida de Los Angeles para tirar Lopez do Bucks. Mesmo que o time decida suprir essa carência mirando Clint Capela, cresce a expectativa de que Lopez, após sete temporadas de sucesso ao lado de Giannis Antetokounmpo, realmente mude de time na próxima semana”, disse Fischer.

Fischer e o jornalista Gery Woelfel vem informado há semanas o interesse do Lakers em Brook Lopez. De acordo com os rumores, a franquia da Califórnia enxerga no pivô um ótimo custo-benefício. Isso porque, mesmo aos 36 anos, ele tem condições de entregar alto desempenho da defesa e ser um suporte confiável para Luka Doncic e LeBron James no ataque.

Continua após a publicidade

Lopez, desse modo, serviria para ocupar uma vaga no Lakers na posição. Desde a saída de Anthony Davis na troca por Luka Doncic, a equipe de Los Angeles não tem um pivô de qualidade como titular. Na reta final de temporada, o nome utilizado por JJ Redick por Jaxson Hayes. Porém, o escolhido não correspondeu e a franquia se despediu dos playoffs na primeira rodada.

Leia mais!

O Lakers, no entanto, não deve ter vida fácil para tirar Brook Lopez do Bucks. De acordo com Fischer, o Golden State Warriors também monitora o veterano, uma vez que a franquia também busca um pivô para 2025/26. Segundo Woelfel, o Houston Rockets também pode tentar o veterano de Milwaukee.

Continua após a publicidade

Por fim, é certo que Lopez não siga com o Bucks. Em reta final de contrato, o pivô deve deixar a equipe na offseason, de acordo com Matt Moore, do Hardwood Paroxysm. Portanto, como agente livre irrestrito, poderá assinar com qualquer equipe da NBA.

Campeão da NBA em 2021, Brook Lopez chegou ao Bucks em 2018. Antes, ele defendeu Brooklyn Nets (2008-2017) e Los Angeles Lakers (2017-18). Mas, em Milwaukee, o pivô se tornou um ótimo espaçador de quadra, com seus arremessos do perímetro. Em 2024/25, por exemplo, o veterano alcançou médias de 13 pontos, cinco rebotes, 1,9 toco, além de um aproveitamento de 37,3% nas bolas de três.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA