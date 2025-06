Jornalista indica ida de Chris Paul para Los Angeles

De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, Chris Paul quer jogar em Los Angeles na próxima temporada da NBA. O veterano vestiu a camisa do San Antonio Spurs na última temporada, mas seu contrato chegou ao fim. Então, para disputar seu 21º ano na liga, o jogador de 39 anos que estar “perto de casa”, já que ele é da Califórnia.

“Chris Paul seria outro alvo do Dallas Mavericks por US$5,7 milhões, mas há uma crença de que, depois de começar todos os 82 jogos da temporada passada em San Antonio, como se fosse um novato aos 39 anos, ele está determinado a jogar mais perto de sua casa em Los Angeles. Isso, se realmente voltar para uma 21ª temporada”, disse o jornalista.

Vale lembrar que o próprio Chris Paul já havia dito sobre o desejo de jogar em Los Angeles. No entanto, nem ele, nem Marc Stein indicaram sobre ser no Lakers ou no Clippers.

“É mais com a minha família do que qualquer outra coisa”, disse Chris Paul sobre a offseason. “Converso com minha família sobre isso. Meu filho acabou de fazer 16 anos, minha filha está com 12. Nos últimos seis anos, eu vivi longe deles. Tenho estado afastado deles por seis anos, então é um pouco diferente”.

Ao longo de seis anos, Paul viveu em Los Angeles como jogador do Clippers. Na franquia, ele fez sucesso, construiu um legado e se tornou um ídolo. Mais do que isso, a lenda da NBA encontrou na cidade um lar para ele e sua família.

No entanto, em 2017, Paul deixou o Clippers e também esposa e filhos para seguir carreira na NBA. Desse modo, nos últimos oito anos, passou por Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Phoenix Suns, Golden State Warriors, além do San Antonio Spurs.

Por outro lado, há um concorrente aos times de Los Angeles. Isso porque de acordo com Eric Pincus, do site Bleacher Report, o Dallas Mavericks tem interesse na contratação do veterano. Afinal, a equipe do técnico Jason Kidd não poderá contar com Kyrie Irving por boa parte da próxima campanha.

“San Antonio pode querer manter Chris Paul por quem ele é e pelo que é capaz de fazer. Porém, com De’Aaron Fox, o novato do ano Stephon Castle e o jovem Dylan Harper, que pode ser escolhido na segunda posição do Draft, o veterano pode buscar um time que o dê mais chances. Embora tenha fortes laços com Los Angeles, ele pode acabar onde o armador titular está fora por lesão, como o Mavs”, disse Pincus.

