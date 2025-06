Chris Paul pode ser reforço do Mavericks

O Dallas Mavericks pode ter o reforço de Chris Paul para 2025/26. De acordo com Eric Pincus, do Bleacher Report, o San Antonio Spurs deseja manter o veterano na offseason. No entanto, a presença de jovens armadores no elenco faz com que o camisa 3 fique de olho em uma chance no time dos astros Kyrie Irving e Anthony Davis.

“San Antonio pode querer manter Chris Paul por quem ele é e pelo que é capaz de fazer. Porém, com De’Aaron Fox, o novato do ano Stephon Castle e o jovem Dylan Harper, que pode ser escolhido na segunda posição do Draft, o veterano pode buscar um time que o dê mais chances. Embora tenha fortes laços com Los Angeles, ele pode acabar onde o armador titular está fora por lesão”, disse Pincus.

O Mavericks, de fato, deve buscar um reforço para a armação. Isso porque, o titular Kyrie Irving sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e deve ficar fora até janeiro de 2026. Com Anthony Davis e Cooper Flagg (cotado para a 1ª posição do Draft), Paul pode chegar para preencher a lacuna e manter o Mavs entre as melhores campanhas do Oeste.

Mesmo aos 40 anos, Chris Paul mostrou que é capaz de entregar alto nível. Na campanha passada, por exemplo, ele esteve nos 82 jogos do Spurs e teve médias de 8.8 pontos, 7.3 assistências e 42.7% nos arremessos. Desse modo, além de boas médias, ele ainda pode ser um líder no vestiário e ajudar na formação de Flagg, como fez em San Antonio com Stephon Castle.

O Mavericks, no entanto, não é o único de olho no reforço de Chris Paul. No podcast de Pat McAfee, o veterano indicou que pode tentar uma vaga em um dos times de Los Angeles, seja Lakers ou Clippers. Isso porque, os filhos e a esposa vivem na cidade e ele gostaria de ter mais tempo com ambos na reta final de carreira.

“É mais com a minha família do que qualquer outra coisa”, disse Chris Paul sobre a offseason. “Converso com minha família sobre isso. Meu filho acabou de fazer 16 anos, minha filha está com 12. Nos últimos seis anos, eu vivi longe deles. Tenho estado afastado deles por seis anos, então é um pouco diferente”.

Ao longo de seis anos, Paul viveu em Los Angeles como jogador do Clippers. Na franquia, ele fez sucesso, construiu um legado e se tornou um ídolo. Mais do que isso, a lenda da NBA encontrou na cidade um lar para ele e sua família. No entanto, em 2017, o camisa 3 deixou o Clippers e também esposa e filhos para seguir carreira na NBA. Desse modo, nos últimos oito anos, esteve longe da esposa e filhos.

“Eu quero jogar, amo jogar. Mas, ao mesmo tempo, quero ser pai. Hoje pela manhã eu estava na academia às 6h da manhã. É uma loucura. Minha filha agora joga basquete. Antes de viajar pra cá, fiquei 20 minutos na academia com ela… Foi algo impagável. Então, é o tipo de coisa que o tempo não volta. Ainda assim, eu quero jogar, pois amo jogar, só que ao mesmo tempo quero ser pai”, finalizou Chris Paul.

