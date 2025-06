Decepção nas finais da NBA, Myles Turner deve seguir no Pacers

Nos últimos anos, o Indiana Pacers fez de tudo para manter o pivô Myles Turner longe de outros times da NBA. Após tantos rumores de troca, ele ficou no time e acabou a sua décima temporada. Sempre em Indiana. Mas nas finais, quando esperava-se mais do jogador, ele decepcionou.

Afinal, em sete jogos, ele somou 10.7 pontos, 4.4 rebotes e acertou modestos 21.4% dos arremessos de três em cerca de 26 minutos por noite. Pouco, se levar em consideração que nas três séries anteriores, superava os 15 pontos e 40.3% do perímetro.

No entanto, mesmo assim, ele deve ficar no Pacers para a próxima temporada da NBA. De acordo com o jornalista Jamal Collier, da ESPN, tudo indica que Turner vai voltar com um novo contrato.

Continua após a publicidade

“O Pacers conta com quatro dos cinco titulares sob contrato para a próxima temporada da NBA. Então, é muito provável que o time acerte a volta de Myles Turner nos primeiros dias da offseason“, disse Collier. “Dar a ele um novo acordo é prioridade para a direção. Mas é preciso saber qual seria tal valor. Afinal, ele ganhou menos de US$20 milhões durante a temporada 2024/25”.

De fato, Turner ganhou US$19.9 milhões, valor similar em quase todos os últimos anos. A única diferença foi em 2022/23, quando o Pacers reformulou seu acordo e ele recebeu US$35 milhões.

Continua após a publicidade

Leia mais

Agora, Myles Turner deve ter um novo acordo com o Pacers e pode assinar o novo vínculo por volta do dia 6 de julho, quando a NBA abre o mercado oficialmente. Na verdade, a partir do dia 30 de junho, jogadores podem acertar e negociar os contratos, mas uma semana depois eles fecham oficialmente.

Aos 29 anos, Turner deve enfrentar uma temporada diferente se voltar mesmo ao Indiana Pacers. Isso porque a lesão de Tyrese Haliburton vai afetar o planejamento da equipe em 2025/26. Apesar de ainda não haver confirmação sobre a extensão da contusão, especula-se que seja ruptura no tendão de Aquiles. Isso, por si só, é um problema que outros times também vão passar.

Continua após a publicidade

Nos playoffs de 2025 da NBA, Jayson Tatum (Boston Celtics) e Damian Lillard (Milwaukee Bucks) passaram pelo mesmo tipo de lesão. Os rumores apontam que Celtics e Bucks devem passar por algumas trocas na offseason. Por outro lado, o Pacers ainda está longe de definir se vai passar por estratégia similar. Até Haliburton se machucar, havia a tendência de que Indiana pagasse multas pela primeira vez.

No momento, o time deve primeiro decidir sobre a volta de Turner para a próxima temporada da NBA. A partir daí, tudo deve acontecer de forma natural. A não ser que a direção entre com o pensamento de partir para algum tipo de reformulação (pouco provável), o pivô estará de volta.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA