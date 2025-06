NBA: Tyrese Haliburton deixa jogo 7 com suspeita de lesão grave

O armador Tyrese Haliburton deixou a quadra, ainda no primeiro período do jogo 7 das finais da NBA, com uma suspeita de lesão grave. O episódio envolvendo o craque do Indiana Pacers ocorreu quando restavam pouco menos de cinco minutos para o fim do quarto inaugural contra o Oklahoma City Thunder. Em uma tentativa de drible, o camisa 0 se desequilibrou e, imediatamente, começou a dar tapas no chão e a chorar com dores no tornozelo direito.

A princípio, o lance foi parecido com as situações envolvendo Damian Lillard e Jayson Tatum. Em ambos os casos, os jogadores de Milwaukee Bucks e Boston Celtics romperam o tendão de Aquiles. Em geral, esse tipo de lesão deixa o jogador fora das quadras por cerca de oito a 12 meses. Desse modo, eles deverão perder praticamente toda a próxima campanha.

O temor do Pacers, portanto, é que Haliburton tenha sofrido a mesma lesão. Um exame de ressonância magnética será feito, nas próximas horas, para determinar a gravidade do problema. Caso a suspeita se confirme, essa seria a terceira ruptura de tendão de Aquiles nos playoffs deste ano.

Vale lembrar que, durante o jogo 5 das finais da NBA, Tyrese Haliburton agravou uma lesão (distensão) na panturrilha direita. O jogador, aliás, vinha lidando com uma lesão naquela perna durante toda a série. Assim, no sacrifício, o armador disputou o sexto jogo contra o Thunder e ajudou o Pacers a vencer por 108 a 91. Na ocasião, ele anotou 14 pontos em cerca de 23 minutos em quadra.

Por causa da desenvoltura de Haliburton em quadra, torcedores do time de Oklahoma contestaram a contusão do armador. Afinal, a lesão sofrida pelo astro de Indiana não costuma ter uma rápida recuperação. Mesmo o grau mais leve costuma forçar uma semana longe das quadras. O camisa 0 do Pacers, porém, voltou a jogar três dias após o problema.

Nestes playoffs, por exemplo, o veterano Stephen Curry também sofreu uma distensão na panturrilha e perdeu toda a série de semifinais do Oeste entre Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves.

Dessa forma, Tyrese Haliburton também se sacrificou para a sétima partida das finais da NBA, já que a lesão não estava curada. Apesar das dúvidas entre os fãs do Thunder, os jogadores do Pacers acreditam que a presença do armador em quadra mostra o comprometimento dele.

“Tyrese Haliburton é um cara duro. Nunca tive dúvidas de que ele estaria lá com a gente. Isso só mostra que ele é um dos líderes do time e está fazendo tudo o que pode para estar em quadra. Então, nós valorizamos isso”, “, disse Pascal Siakam.

“Só penso que quero estar lá e competir com meus irmãos. Tivemos um ano tão especial e temos uma conexão especial como grupo. Então, acho que me arrependeria se não tentasse voltar. Só quero estar em quadra e lutar”, resumiu Haliburton, após o jogo 6 das finais da NBA.

