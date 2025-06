Fãs do Thunder duvidam de lesão de Tyrese Haliburton

A lesão de Tyrese Haliburton não conveceu os fãs do Oklahoma City Thunder. O astro do Indiana Pacers sofreu uma distensão na panturrilha no Jogo 5 das finais da NBA. No entanto, após ser dúvida para o duelo seguinte, ele retornou sem desconfortos e atuou por 23 minutos. Desse modo, torcedores contestaram a contusão do armador.

Haliburton não foi o cestinha do Jogo 6 contra o Thunder. Porém, contribuiu com 14 pontos e cinco assistências para ajudar na vitória dominante do Pacers por 108 a 91. Assim, a equipe de Indiana forçou o Jogo 7 e o armador é listado como provável para o duelo que define o campeão da NBA em 2025.

A lesão sofrida por Haliburton, no entanto, não costuma ter uma rápida recuperação. Nestes playoffs, por exemplo, Stephen Curry também sofreu uma distensão na panturrilha e perdeu toda a série de semifinais do Oeste. É fato que o camisa 30 é bem mais velho que o armador do Pacers. Porém, mesmo o grau mais leve costuma forçar uma semana longe das quadras.

Continua após a publicidade

Apesar das dúvidas entre os fãs do Thunder, os jogadores do Pacers acreditam que a presença de Tyrese Haliburton em quadra mesmo com a lesão mostra o comprometimento do armador.

“Tyrese Haliburton é um cara duro”, disse Pascal Siakam. “Nunca tive dúvidas de que ele estaria lá com a gente. Isso só mostra que ele é um dos líderes do time e está fazendo tudo o que pode para estar em quadra. Então, nós valorizamos isso”.

Continua após a publicidade

Leia mais!

O técnico Rick Carlisle, por sua vez, disse que Haliburton nunca forçou a lesão. De acordo com ele, a suposta gravidade da distensão foi uma narrativa dada pela imprensa. Porém, armador e franquia estiveram apenas focados na recuperação para que ele jogasse a reta final da série contra o Thunder.

“Haliburton é muito importante para nós”, disse o técnico do Pacers após vitória sobre o Thunder. “Acho que a principal questão é que não houve muito drama. De certa forma, a preocupação foi criada pela imprensa, porque houve muito debate a respeito. Não veio dele. Ele foi direto, não queria muita atenção. Então, estava apenas fazendo de tudo para poder jogar”.

Continua após a publicidade

Haliburton, por fim, confirmou a versão de Carlisle sobre a lesão. Embora tenha sentido o desconforto no Jogo 5, ele garantiu que batalhou pelos companheiros de time para que pudesse estar nas finais. O esforço fez diferença, uma vez que ele é um dos destaque de Indiana nos playoffs, com médias de 17.7 pontos, nove assistências e 5.6 rebotes.

“Só penso que quero estar lá e competir com meus irmãos”, disse Tyrese Haliburton. “Tivemos um ano tão especial e temos uma conexão especial como grupo. Então, acho que me arrependeria se não tentasse voltar. Só quero estar em quadra e lutar”.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA