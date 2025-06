Boletim de rumores do Draft da NBA (19/06/2025)

Bem-vindo à edição de 19 de junho do boletim de rumores do Draft da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações para o recrutamento deste ano.

Hornets ouve ofertas de troca por quatro escolha geral

A quarta escolha do draft, a princípio, não seria “intocável” e pode ser negociada antes do recrutamento. O Charlotte Hornets não vai oferecê-la para outros times, mas, ao mesmo tempo, pretende ouvir os possíveis interessados nessa seleção. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, o time da Carolina do Norte está disposto a considerar propostas de troca nos próximos dias.

“Entre os desafios de definir as escolhas entre as terceiras e oitava posições está o nível de incerteza que emana de Charlotte. Afinal, eles já sinalizaram para vários rivais que estão dispostos a negociar”, relatou o jornalista. Essa incerteza se reflete nos mocks, pois não há o menor consenso sobre quem pode ser o prospecto favorito do Hornets.

Pivô francês ganha tração e pode ser surpresa na loteria

Todo recrutamento tem um jovem jogador que surpreende ao ser selecionado na loteria, ou seja, no TOP 14. Então, quem vai ser o nome desse ano? O francês Joan Beringer desponta como um dos candidatos. De acordo com Grant Afseth, do site Responsible Gaming, o Atlanta Hawks (13) e San Antonio Spurs (14) monitoram o pivô.

O atleta do Cedevita Olimpija (Eslovênia) destaca-se pelos recursos físico-atléticos, mas tem um jogo pouco desenvolvido. Só joga basquete organizado, aliás, há quatro anos. “O profissionalismo de Joan é incrível. Ele trabalha sério para melhorar e, por isso, não se trata só de potencial”, exaltou um olheiro de uma equipe da NBA a Medina.

Primeira escolha, Cooper Flagg está em visita a Dallas

Cooper Flagg, certamente, vai ser a primeira escolha do recrutamento desse ano. O anúncio da sua seleção pelo Dallas Mavericks é só uma formalidade, então nenhum dos lados se preocupa em esconder. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, o jovem talento está em meio a uma visita para conhecer a franquia. Ele não vai visitar mais nenhum time até o draft.

“Como agendado, Cooper já teve um jantar com representantes da equipe nessa terça-feira. A comitiva de Dallas é liderada pelo GM Nico Harrison e o técnico Jason Kidd. A visita continua no dia seguinte, quando vai conhecer as instalações do time. Além disso, ele deverá fazer um trabalho físico e treino leve”, relatou o veterano jornalista.

Wizards mira reforços de armação na primeira rodada

O Washington Wizards vai ter duas seleções no TOP 20 do draft, incluindo a sexta escolha geral. Ou seja, a chance do time sair com dois ótimos prospectos é boa. Mas quem são os alvos da equipe? Não sabemos nomes, mas um perfil já existe. De acordo com Grant Afseth, do site Responsible Gaming, o foco está em atletas de armação.

Na sexta posição, um prospecto citado por Afseth é Jeremiah Fears. Vários analistas citam o jovem como uma provável escolha TOP 8. “Washington tem jovens armadores que mostraram potencial. No entanto, pessoas ao redor da liga afirmam que a franquia não está convencida de que sejam respostas em longo prazo”, explicou o jornalista.

“Imaturo”, Ace Bailey perde status de favorito a TOP 3

Ace Bailey iniciou o período pré-draft como franco favorito a ser a terceira escolha do recrutamento. Mas, agora, tudo mudou. A mais recente projeção do analista Jonathan Givony, da ESPN, colocou o jovem na sexta posição geral. Segundo Keith Pompey, do jornal Philadelphia Inquirer, isso é o reflexo de fatores que vão de imaturidade a uma estratégia desastrosa do agente do atleta.

O jornalista revelou que, a princípio, os times ficaram assustados com as entrevistas do prospecto no Combine. As respostas foram um pouco fora de realidade. Mais do que isso, ele não pareceu bem preparado para respondê-las. Em seguida, ele recusou todos os convites para treinos. É preciso salientar que, nesse caso, a tendência é que tenha sido uma orientação do empresário.

De qualquer forma, o fracasso da estratégia está evidente. Pompey apurou que Bailey até havia mudado de postura e visitaria o Philadelphia 76ers nos próximos dias. Mas, nas últimas horas, o agente do jogador cancelou esse encontro._di

