Jeremiah Fears – Promessa do NBA Draft 2025

O Jumper Brasil dá prosseguimento à série “Promessa do NBA Draft 2025″, agora com o armador Jeremiah Fears. Destaque da Universidade de Oklahoma, ele é projetado como escolha top 10 do recrutamento deste ano. Confira, portanto, a análise do portal para o atleta de 19 anos.

Jeremiah Fears

Idade: 18 anos

País: EUA

Universidade: Oklahoma (freshman – uma temporada no College)

Posições: armador

Altura: 6’3″ (1,91m)

Envergadura: 6’5″ (1,96m)

Peso: 81 kg

Médias na última temporada: 16,7 pontos, 4,1 rebotes, 4,1 assistências, 1,6 roubo de bola, 0,1 toco, 3,5 turnovers, 43,5% nos arremessos de quadra, 28,3% nas bolas de três pontos (com 3,8 tentativas por jogo), 84,5% nos lances livres (com 6,8 tentativas), 30 minutos por jogo

Atributos físicos e atléticos

Jeremiah Fears é um dos jogadores mais atléticos e explosivos do Draft de 2025 da NBA. Por outro lado, ele precisa ganhar massa muscular. Por ser franzino, poderá ter problemas no início de sua trajetória na liga como finalizador e defensor. Possui tamanho adequado para um armador, e sua envergadura é apenas ok.

Ataque

Excelente finalizador, com ambas as mãos (53% de aproveitamento perto da cesta). Fears possui um primeiro passo explosivo e, assim, consegue chegar à cesta com facilidade. Ótimo na mudança de direções, consegue manipular seus marcadores através dos dribles. Possui um excelente controle de bola, uma impulsão absurda e coloca muita pressão no aro. Como resultado, vai com frequência à linha do lance livre. Ou seja, é um autêntico slasher (jogador que tem como base do seu jogo ofensivo a infiltração).

Ótimo passador, especialmente no pick-and-roll. Sabe “manipular” as defesas adversárias ao atacar a cesta e passar a bola em velocidade. No entanto, precisa melhorar na tomada de decisões e saber dosar o ritmo em quadra. Fears teve um índice de turnovers próximo do de assistências, o que liga um sinal de alerta. O armador joga com tanta velocidade que, em alguns momentos, comete erros tolos (passe improvável, andada, drible difícil, falta de ataque).

Arremessador inconsistente do perímetro (20% após o drible, 31% no spot up e 36% no catch-and-shoot). Fears tem um jogo ofensivo concentrado nas infiltrações e, quando arriscou bolas de três, foi mal. O aproveitamento geral em torno de 28% preocupa. No entanto, ele possui uma mecânica de arremesso elogiável. Além disso, os quase 85% nos lances livres e os 46% na média distância indicam que ele pode se tornar ao menos um arremessador decente.

Precisa da bola para ser útil. Pela equipe da Universidade de Oklahoma, Fears foi dominante com a bola. Afinal, não arremessa bem de longa distância. Ou seja, não é uma ameaça no catch-and-shoot (quando recebe a bola e arremessa).

Defesa

Hoje, Fears não é um defensor confiável. Apesar da agilidade e do bom desempenho na antecipação das linhas de passe (tem mãos rápidas), ainda mostra problemas nessa área. A sua energia na marcação varia de jogo para jogo. Além disso, por ser franzino e não muito alto, só consegue dar conta de armadores do seu biotipo físico. Ou seja, não é versátil.

Fears deixa muito a desejar como defensor fora da bola. Perde-se facilmente nas trocas de marcação e nos bloqueios dos adversários. Além disso, o seu senso de posicionamento, ângulos e compreensão de defesa coletiva é rudimentar.

Conclusão

Jeremiah Fears é um dos atletas mais jovens do Draft de 2025 da NBA. Por isso, possui um tremendo upside. Em apenas uma temporada no College, ele mostrou que pode ser um grande armador no basquete profissional. Veloz, explosivo, coloca pressão no aro, passador criativo, oferece jogadas de efeito ao público. Ou seja, pode se um tornar um show man na NBA.

Comparações: Devin Harris (ex-Dallas Mavericks), Monta Ellis (ex-Golden State Warriors), Jaden Ivey (Detroit Pistons), Tre Mann (Charlotte Hornets)

Projeção: escolha top 10

Confira alguns lances de Jeremiah Fears, promessa do Draft 2025 da NBA

