Joan Beringer – Promessa do NBA Draft 2025

O Jumper Brasil prossegue com a série “Promessa do NBA Draft 2025” com o pivô Joan Beringer. Destaque do Cedevita Olimpija, o francês é projetado como uma provável escolha de primeira rodada do recrutamento deste ano. Confira, então, a análise do portal para o atleta de 18 anos.

Joan Beringer

Idade: 18 anos

País: França

Time: Cedevita Olimpija (ESL)

Posição: pivô

Altura: 7’0.25’’ (2,13m)

Envergadura: 7’4.5’’ (2,24m)

Peso: 106,5 kg

Médias na última temporada: 5,4 pontos, 4,9 rebotes, 0,5 assistência, 0,5 roubo de bola, 1,4 toco e 0,7 turnover em 18,8 minutos. Além disso, teve 64,4% de acerto nos arremessos de quadra, 0% nos tiros de três pontos (só uma tentativa) e 56,6% nos lances livres.

Atributos físicos e atléticos

– Beringer, antes de tudo, é um jogador com dimensões ideais para atuar como pivô na NBA. As medições comprovaram que ele é um seven footer de tênis e braços bastante longos;

– Trata-se de um dos melhores atletas que já vi em sua posição. Assusta, em particular, por sua velocidade e coordenação nos movimentos fora do comum para alguém tão grande;

– Ainda muito franzino, assim como quase todos os pivôs de sua idade. Por isso, é certo que vai precisar de um trabalho de fortalecimento físico para jogar em um garrafão da NBA.

Ataque

– Beringer é um pivô muito rápido e esforçado, que corre de lado a lado o tempo inteiro. Por isso, tem tudo para ser um encaixe melhor na quadra aberta e jogo de transição veloz da NBA;

– É um finalizador por essência em torno do aro, que se aproveita dos atributos físico-atléticos ao máximo. Quase metade das suas cestas na última temporada, aliás, foram enterradas;

– Tem uma das maiores mãos da classe combinadas com braços muito longos. Como resultado, passa a impressão de que pode pegar qualquer passe e oferece imenso espaçamento vertical;

– Foi um monstro, em particular, operando em pick-and-roll no basquete adriático. Ele combina todos os recursos já citados com quadris muito leves para girar em direção à cesta rápido;

– O seu arsenal de costas para a cesta, por enquanto, é nulo. Os problemas começam pela falta de força física para ganhar espaço e um trabalho de pés em espaço curto rudimentar;

– Vai ser uma grande surpresa, a princípio, se Beringer virar um espaçador de quadra mesmo em um futuro distante. Só tentou dois arremessos de três pontos na carreira inteira;

– Converteu só 56% dos seus lances livres durante a temporada passada. Ou seja, times não vão hesitar em fazer faltas para evitar as suas cestas e até aderirem ao hack assim que entrar em quadra;

– Pegou ótimos 1,6 rebotes ofensivos em menos de 19 minutos por jogo atuando contra profissionais. Domina a tábua com os recursos físicos e, acima de tudo, um segundo salto muito rápido;

– Assim como o arremesso, a capacidade de passe do jovem pivô não dá nenhum sinal de ser um diferencial. Só distribuiu 31 assistências em 64 jogos da temporada do Cedevita Olimpija;

– É verdade que o prospecto comete poucos desperdícios de bola e, assim, tem um baixo impacto negativo em potencial. Mas em que ajuda se não conseguir se impor pelo físico-atlético?

Defesa

– Para começar, Beringer é um pivô ideal para defender na velocidade e ritmo do jogo da NBA. Ele ocupa muito espaço, enquanto pode acompanhar o jogo de transição e contra-ataques;

– Foi muito exigido marcando no perímetro em trocas com bons resultados. Não sei se é ideal que usá-lo assim em volume, mas o baixo centro de gravidade e quadris ajudam demais nesse sentido;

– Apresenta uma capacidade de recuperação absurda por causa dos seus recursos físico-atléticos. No basquete adriático, por enquanto, ele joga com uma grande margem de erro por isso;

– Está constantemente com os braços abertos e as mãos ativas na defesa. Isso é bom, pois o garoto ocupa muito espaço com um ensinamento que costuma se perder após o basquete infantil;

– Os números podem não chamar a atenção, mas trata-se de um ótimo protetor de aro em potencial. Apesar de não contar tocos, ele tenta contestar todos os arremessos em seu raio de ação;

– A verdade é que o esforço é essencial para Beringer na defesa por causa da falta de refino. O seu impacto defensivo está muito mais na rápida reação do que leituras avançadas;

Conclusão

Não dá para ensinar alguém a ser uma aberração atlética. Ainda mais, um jovem com o tamanho de um pivô. Esse é o grande argumento, a princípio, que faz Beringer ser uma promessa de elite nesse recrutamento. Ele está longe do ponto de vista técnico, mas só joga basquete há quatro anos. A questão é entender se ele é um jogador de basquete muito atlético ou só um grande atleta em uma quadra de basquete.

Comparações: versões (ainda) mais atléticas de Daniel Gafford (Mavericks) e Jericho Sims (Bucks)

Projeção: TOP 30

Confira alguns lances de Joan Beringer, promessa do Draft 2025 da NBA

