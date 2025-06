Thomas Sorber – Promessa do NBA Draft 2025

O Jumper Brasil dá prosseguimento à série “Promessa do NBA Draft 2025″, agora com o pivô Thomas Sorber. Destaque da Universidade Georgetown, ele é projetado como uma escolha top 20 no recrutamento deste ano. Confira, portanto, a análise do portal para o atleta de 19 anos.

Thomas Sorber

Idade: 19 anos

País: EUA

Universidade: Georgetown (freshman – uma temporada no College)

Posições: pivô

Altura: 6’10.5″ (2,09m)

Envergadura: 7’6″ (2,28m)

Peso: 119 kg

Médias na última temporada: 14,5 pontos, 8,5 rebotes, 2,4 assistências, 1,5 roubo de bola, dois tocos, 2,3 turnovers, 53,2% nos arremessos de quadra, 16,2% nas bolas de três pontos (com 1,5 tentativa por jogo), 72,4% nos lances livres (com 4,4 tentativas), 31 minutos por jogo

Atributos físicos e atléticos

Sorber é um pivô dotado de muita força física (corpo pronto para encarar o basquete profissional) e mobilidade. Corre a quadra com fluidez e tem uma agilidade lateral razoável para um big. Além disso, sua envergadura de 2,28m chama a atenção. No entanto, está afastado das quadras há quatro meses, após sofrer uma lesão no pé esquerdo e passar por uma cirurgia. Por isso, não fez atividades no Draft Combine e nem workouts para os times da NBA.

Ataque

Não é explosivo e nem um espaçador vertical, mas é um excelente finalizador, especialmente no pick-and-roll (aproveitamento de 68% perto da cesta). Exibe um trabalho de pés refinado e tem facilidade em estabelecer posição na área pintada. Dessa forma, consegue levar vantagem em jogadas no low post. Também possui um gancho muito eficiente (52% de aproveitamento). Portanto, é destaque no post-up (jogada ofensiva que visa explorar a vantagem de tamanho e força de um jogador perto da cesta).

Sorber talvez seja o segundo melhor pivô passador da classe (atrás apenas de Danny Wolf). Dono de uma ótima visão de quadra, ele conecta passes pouco usuais para um jogador do seu tamanho. Aliás, demonstra excelência no short roll (quando recebe dobra no momento do pick-and-roll e aciona seu pivô no centro da quadra, em situação de três contra dois). Enfim, Sorber é um grande criador para os companheiros.

Jogo ofensivo quase nulo longe da cesta. Baixo volume e poucos acertos no perímetro. No entanto, o seu aproveitamento razoável nos lances livres dão uma esperança de que ele possa se tornar um arremessador confiável na média e longa distâncias. Sua mecânica de arremesso carece de ajustes (sobretudo na forma como a bola sai de suas mãos). Sorber precisa expandir seu jogo ofensivo na NBA, que cada vez mais preza pelo espaçamento e por pivôs que saibam pontuar fora do garrafão.

Precisa evoluir como screener.

Defesa

Ótimo e versátil defensor, Sorber chama a atenção pelo impacto na drop coverage (cobertura feita pelo jogador que está na defesa do screener e sai para marcar o ballhandler). Perto da cesta, ele tem força física para disputar espaço com qualquer pivô profissional. Combina a boa leitura das defesas adversárias com a envergadura invejável para antecipar linhas de passe. Além disso, possui um ótimo timing para contestar e bloquear arremessos. Em suma, é um excelente protetor de aro.

Reboteiro de elite (principalmente nos ofensivos). Agressivo, executa o box out (bloqueio de rebote) com facilidade, possui força física e tamanho para brigar nas duas tábuas.

Conclusão

Thomas Sorber é um dos melhores pivôs da classe de 2025 do Draft da NBA. Afinal, tem potencial para ser útil nos dois lados da quadra graças aos seus atributos físico-atléticos invejáveis e ao entendimento do jogo. Na defesa, mostra versatilidade por ser um protetor de aro de elite e também conseguir marcar jogadores mais baixos e velozes. Ofensivamente, é uma ameaça como finalizador no pick-and-roll. Além disso, é um grande passador para a posição.

Comparações: Onyeka Okongwu (Atlanta Hawks)

Projeção: escolha top 20

Confira alguns lances de Thomas Sorber, promessa do Draft 2025 da NBA

