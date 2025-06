Colin Murray-Boyles – Promessa do NBA Draft 2025

O Jumper Brasil dá prosseguimento à série “Promessa do NBA Draft 2025″, agora com o ala-pivô Colin Murray-Boyles. Destaque da Universidade de South Carolina, ele é projetado como uma escolha de loteria no recrutamento deste ano. Confira, portanto, a análise do portal para o atleta de 20 anos.

Colin Murray-Boyles

Idade: 20 anos

País: EUA

Universidade: Duke (sophomore – duas temporadas no College)

Posições: ala-pivô/pivô

Altura: 6’7 3/4″ (2,02m)

Envergadura: 7’0 3/4″ (2,15m)

Peso: 108 kg

Médias na última temporada: 16,8 pontos, 8,3 rebotes, 2,4 assistências, 1,5 roubo de bola, 1,3 toco, 2,4 turnovers, 58,6% nos arremessos de quadra, 26,5% nas bolas de três pontos (com 1,1 tentativa por jogo), 70,7% nos lances livres (com 5,9 tentativas), 31 minutos por jogo

Publicidade

Atributos físicos e atléticos

Colin Murray-Boyles é um dos destaques do Draft 2025 da NBA quanto aos atributos físico-atléticos. Afinal, ele tem força física suficiente para bater de frente com qualquer adversário. Além disso é muito ágil para alguém do seu tamanho.

Leia mais sobre o Draft 2025 da NBA!

Ataque

Ótimo finalizador, o canhoto Murray-Boyles é um “tanque em quadra”. Agressivo, ele sabe colocar a bola no chão e achar o melhor momento para atacar a cesta. Desse modo, cobrou quase seis lances livres por partida. O ala-pivô, aliás, adora o jogo de contato.

Publicidade

Elite em pontuar quando está de frente para o marcador. Ele possui ótimo controle de bola, leitura avançada da movimentação do adversário, ataca de repente e possui um toque refinado para finalizar.

Murray-Boyles é um mismatch ambulante por conta dos atributos físicos-atléticos. Muito rápido e habilidoso para enfrentar pivôs mais pesados, enquanto usa a força física para atacar alas e alas-pivôs. Portanto, é excelente no post up (jogada ofensiva que visa explorar a vantagem de tamanho e força de um jogador perto da cesta).

Publicidade

Passador de alto nível. Visão apurada, joga com altruísmo. Se recebe a dobra de marcação, consegue achar facilmente um companheiro melhor colocado para finalizar. Em suma, é um facilitador em quadra.

Arremessador inconsistente. Baixo volume nos três pontos e aproveitamento ruim. Também arrisca pouco da média distância. Ou seja, Murray-Boyles precisa expandir o seu jogo ofensivo, já que, essencialmente, pontua perto da cesta.

Defesa

Um dos defensores mais físicos e versáteis da classe (talvez o melhor de 2025 nesse lado da quadra). Murray-Boyles consegue defender múltiplas posições graças a três fatores: agilidade, força física e entendimento do jogo.

Publicidade

Tem braços longos e ativos, instintos apurados e agilidade lateral e trabalho de pés de elite. Além disso é ótimo na antecipação das linhas de passe. Murray-Boyles gosta de pressionar o adversário que está com a bola nas mãos para forçar turnovers. Raramente se perde nas trocas defensivas, protege bem o aro e tem um ótimo timing para bloquear arremessos.

Ótimo reboteiro. Sabe executar o bloqueio de rebote (box out) e usa a fisicalidade para brigar nas duas tábuas.

Conclusão

Colin Murray-Boyles talvez “brigue” com Cooper Flagg pelo título de melhor defensor do Draft 2025 da NBA. Originalmente ala-pivô, também atua como pivô em formações mais baixas. Apesar de não ser muito alto para as posições 4 e 5, ele compensa com energia, agilidade, força física e elevado QI de basquete. Também sabe colocar a bola no chão e achar o melhor momento para atacar a cesta (ótimo finalizador). Além disso, Murray-Boyles demonstra altruísmo em quadra e talento para criar para os companheiros. Como é um arremessador inconsistente, o melhor cenário para ele é atuar ao lado de um big que espaça a quadra.

Publicidade

Comparações: uma combinação de Draymond Green (Golden State Warriors) com Julius Randle (Minnesota Timberwolves)

Projeção: escolha de loteria

Confira alguns lances de Colin Murray-Boyles, promessa do Draft 2025 da NBA

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA