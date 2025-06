O Jumper Brasil dá prosseguimento à série “Promessa do NBA Draft 2025″, agora com o combo guard Kasparas Jakucionis. Destaque da Universidade de Illinois, ele é projetado como uma escolha top 10 do recrutamento deste ano. Confira, portanto, a análise do portal para o atleta de 19 anos.

Kasparas Jakucionis

Idade: 19 anos

País: Lituânia

Universidade: Illinois (freshman – apenas uma temporada no College)

Posições: armador/ala-armador

Altura: 6’6″ (1,98m)

Envergadura: 6’8″ (2,03m)

Peso: 93 kg

Médias na última temporada: 15,2 pontos, 5,6 rebotes, 4,8 assistências, 0,9 roubo de bola, 0,3 toco, 3,4 turnovers, 45,5% nos arremessos de quadra, 33,1% nas bolas de três pontos (com 5,1 tentativas por jogo), 83,2% nos lances livres (com 4,9 tentativas), 32 minutos por jogo

Atributos físicos e atléticos

Kasparas Jakucionis é um combo guard com altura privilegiada para atuar nas posições 1 e 2. Além disso, tem força física suficiente para absorver contato. Já na questão do atleticismo, ele deixa a desejar. Mesmo assim, corre a quadra com fluidez, mas sem ser explosivo.

Ataque

Ótimo playmaker, talvez o melhor da classe de 2025. Kasparas é espetacular operando no pick-and-roll. Entende ângulos, sabe como executar as jogadas (visão de quadra de elite), manipular defesas e explorar mismatches. O lituano também é capaz de controlar o ritmo ofensivo de uma equipe e mudar o pace como poucos da classe. Afinal, possui um entendimento avançado da dinâmica do jogo (elevado QI de basquete). Vai “consagrar” os pivôs que jogarem ao seu lado na NBA.

No entanto, precisa evoluir na tomada de decisões e cuidar melhor da bola. Afinal, a sua taxa de 3,4 turnovers por jogo é preocupante. Em alguns momentos, ele mostra tanta confiança que acaba forçando passes difíceis e desnecessários.

Facilidade para criar separação de seus marcadores. Portanto, é uma ameaça nas situações de isolation. Compensa sua falta de explosão com um bom trabalho de pés e muita calma para conectar stepbacks e pull-ups ou encontrar melhores espaços na defesa adversária.

Sólido finalizador (com ambas as mãos), com um aproveitamento de 64% ao redor da cesta. Sabe atacar closeuts e pontua com facilidade após o drible (hesitações, fakes). Agressivo, Jakucionis foi, em média, quase cinco vezes por jogo à linha do lance livre.

Arremessador inconsistente do perímetro. Teve um aproveitamento geral de 33% e 36% no stepback (seu arremesso preferido). Mas, a sua mecânica de arremesso é sólida (fluida, com alto ponto de lançamento). O aproveitamento de 83% nos lances livres comprova que Jakucionis tem tudo para se tornar um arremessador confiável na NBA. Ah, e ele precisa arremessar mais da média distância.

Mostra personalidade e poder de decisão no clutch time.

Defesa

Defensor esforçado. Kasparas joga sempre com intensidade (não desiste facilmente do adversário com a bola), é eficiente na ajuda, mas suas limitações atléticas o atrapalham nessa área. Por isso, deverá ter dificuldades contra os “monstros” atléticos da posição na NBA. Porém, o seu tamanho privilegiado lhe dá versatilidade para marcar as três posições do perímetro. Em suma, o lituano não se destaca na defesa, mas também não é um fiasco nesse lado da quadra.

Sólido reboteiro. Atento, Jakucionis sabe executar o box out, se posiciona muito bem e tem instintos apurados. Além disso, possui força física para brigar nas duas tábuas.

Conclusão

Kasparas Jakucionis é uma promessa que, ao longo da temporada do College, subiu bastante nas projeções do Draft 2025 da NBA. Antes de atuar nos EUA, o lituano fez base no Barcelona e chegou até a jogar pelo profissional do clube catalão. Capaz de jogar nas posições 1 e 2, o lituano oferece versatilidade ofensiva e pode ser útil com ou sem a bolas nas mãos. Além disso, é um excelente playmaker (maestro no pick-and-roll). Em suma, Jakucionis se encaixa no molde do armador moderno (alto, versátil, dribla, passa e arremessa).

Comparações: Goran Dragic (ex-Phoenix Suns), Malcolm Brogdon (Washington Wizards), Vasilije Micic (Phoenix Suns)

Projeção: top 10

Confira alguns lances de Kasparas Jakucionis, promessa do Draft 2025 da NBA

