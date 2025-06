Derik Queen – Promessa do NBA Draft 2025

O Jumper Brasil dá prosseguimento à série “Promessa do NBA Draft 2025″, agora com o pivô Derik Queen. Destaque da Universidade de Maryland, ele é projetado como uma escolha de loteria no recrutamento deste ano. Confira, portanto, a análise do portal para o atleta de 20 anos.

Derik Queen

Idade: 20 anos

País: EUA

Universidade: Maryland (freshman – uma temporada no College)

Posições: pivô

Altura: 6’10″ (2,08m)

Envergadura: 7’0″ (2,13m)

Peso: 112 kg

Médias na última temporada: 16,5 pontos, nove rebotes, 1,9 assistência, 1,1 roubo de bola, 1,1 toco, 2,4 turnovers, 52,6% nos arremessos de quadra, 20% nas bolas de três pontos (com uma tentativa por jogo), 76,6% nos lances livres (com 6,1 tentativas), 30 minutos por jogo

Atributos físicos e atléticos

Queen exibe medidas adequadas para jogar na posição 5. Dono de uma força física invejável, tem o corpo pronto para encarar o nível profissional. No entanto, deixa a desejar na questão atlética. Não é um big explosivo e sua agilidade lateral é apenas mediana. Por conta da limitação, Queen não se saiu bem nos testes atléticos do Draft Combine.

Ataque

Derik Queen é o pivô mais habilidoso da classe de 2025 do Draft da NBA. Afinal, ele gosta de ter a bola nas mãos, é capaz de criar o próprio arremesso e chega à cesta com facilidade. Acima de tudo, exibe um ótimo trabalho de pés e um controle de bola acima da média para um big. Além disso, se destaca na desaceleração e mudança de direção para bater o seu marcador.

Dono de um excelente no jogo de costas para a cesta, Queen chama a atenção pela facilidade em pontuar no post-up (jogada ofensiva que visa explorar a vantagem de tamanho e força de um jogador perto da cesta). Seu toque ao redor da cesta é muito refinado.

Com uma visão de quadra privilegiada, Queen é um ótimo playmaker. Aliás, um dos melhores pivôs passadores da classe. Ele se destaca, sobretudo, servindo os companheiros da cabeça do garrafão. Seja para aqueles que estão cortando em direção à cesta e ou para os que estão livres no perímetro, quando ele recebe a dobra de marcação.

Hoje, Queen é um arremessador quase nulo do perímetro, com baixo volume e poucos acertos. Sente-se muito mais confortável perto da cesta. No entanto, tenta arremessos de média distância (46% no pick-and-pop), apesar da pouca eficiência. Portanto, Queen não vai contribuir com espaçamento de quadra. O que anima é o bom aproveitamento nos lances livres, mas sua mecânica de arremesso carece de ajustes.

Precisa evoluir na tomada de decisões, seja atacando garrafões congestionados ou tentando passes complicados. Afinal, a sua taxa de turnovers supera a de assistências.

Defesa

Reboteiro de elite. Além da força física para brigar nas duas tábuas, Queen mostra excelência no box out (bloqueio de rebote) e no tempo de bola.

Como defensor, Queen mostra inconsistência, ou seja, nem sempre está focado nesse lado da quadra. Mas, quando concentrado, ele é sólido jogando em drop coverage. O pivô, aliás, consegue contestar arremessos sem cometer muitas faltas. Ou seja, tem disciplina nas disputas verticais. Apesar de não ser um ótimo protetor de aro, apresenta bom senso de rotação.

Poderá ter muitas dificuldades no profissional. Afinal, não é ágil o suficiente para marcar adversários mais velozes e nem tão alto para lidar com os grandes pivôs da NBA.

Conclusão

Derik Queen é um pivô habilidoso que possui um entendimento de jogo acima da média, especialmente no ataque. Aliás, ele exibe um arsenal ofensivo invejável perto da cesta. Além disso, é um ótimo passador. No entanto, ele não contribui para o espaçamento de quadra, já que praticamente não arremessa do perímetro, e não é um defensor consistente. Sua forma física é algo que vai merecer a nossa atenção na NBA.

Comparações: Naz Reid (Minnesota Timberwolves), DeMarcus Cousins (ex-Sacramento Kings) e Boris Diaw (ex-San Antonio Spurs)

Projeção: escolha de loteria

Confira alguns lances de Derik Queen, promessa do Draft 2025 da NBA

