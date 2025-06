Rasheer Fleming – Promessa do NBA Draft 2025

O Jumper Brasil dá prosseguimento à série “Promessa do NBA Draft 2025″, agora com o ala-pivô Rasheer Fleming. Destaque da Universidade Saint Joseph’s, ele é projetado como uma escolha de primeira rodada no recrutamento deste ano. Confira, portanto, a análise do portal para o atleta de 20 anos.

Rasheer Fleming

Idade: 20 anos

País: EUA

Universidade: Saint Joseph’s (junior – três temporadas no College)

Posições: ala-pivô

Altura: 6’9″ (2,06m)

Envergadura: 7’5″ (2,26m)

Peso: 105 kg

Médias na última temporada: 14,7 pontos, 8,5 rebotes, 1,3 assistência, 1,4 roubo de bola, 1,4 toco, 1,5 turnover, 53,1% nos arremessos de quadra, 39% nas bolas de três pontos (com 4,5 tentativas por jogo), 74,3% nos lances livres (com 2,9 tentativas), 31 minutos por jogo

Continua após a publicidade

Atributos físicos e atléticos

Rasheer Fleming é um jogador privilegiado do ponto de vista físico-atlético. Afinal, ele possui uma envergadura invejável e força física para encarar o nível profissional. Além disso, tem agilidade lateral acima da média e explosão.

Leia mais sobre o Draft 2025 da NBA!

Ataque

Finalizador acima da média (aproveitamento de 69,2% perto da cesta). Possui um primeiro passo explosivo, tem facilidade em absorver contato e não foge do jogo físico. Fleming é um espaçador vertical, já que possui ótimo entendimento de espaçamento para se colocar atrás da defesa, na posição de quem finaliza com a enterrada (44 em 35 jogos na última temporada). Ou seja, é uma ameaça constante para lobs. Também exibe um ótimo trabalho de pés e tem boa leitura no pick-and-roll.

Continua após a publicidade

No entanto, seu controle de bola é mediano. Assim, exibe dificuldade para criar o próprio arremesso. Além disso, vai pouco para a linha do lance livre, ou seja, precisa ser mais agressivo no ataque à cesta.

Ótimo arremessador do perímetro. Combina volume com uma alta taxa de acertos. Além disso, sua mecânica de arremesso é elogiável (fluida, alto ponto de lançamento).

Excelente cutter (jogador que se movimenta subitamente buscando uma melhor posição para finalizar). Portanto, é uma legítima ameaça ofensiva em transição e no backdoor.

Continua após a publicidade

Defesa

Sua versatilidade defensiva chama a atenção. Afinal, ele possui tamanho e força física para marcar pivôs de ofício, e agilidade lateral para conter alas mais baixos e velozes. Sólido defensor fora da bola, disruptivo, Fleming se destaca na antecipação das linhas de passe (braços longos, mãos ativas). Por fim, tem um bom timing (e impulsão) para contestar e bloquear arremessos. Ótimo protetor de aro vindo do lado contrário.

Reboteiro de elite. Agressivo, utiliza muito bem sua fisicalidade e braços longos para executar o box out.

Às vezes, joga com tanta energia que comete faltas tolas e se pendura facilmente.

Conclusão

Rasheer Fleming é uma das promessas do NBA Draft 2025 que se encaixa no molde 3-and-D. Ou seja, mata bola do perímetro e contribui na defesa. Aliás, ele se destaca nesses dois quesitos. Dono de atributos físico-atléticos elogiáveis, Fleming também é um ótimo finalizador e um reboteiro de elite. Possui as ferramentas para jogar como pivô em formações mais baixas. Portanto, um espaçador de quadra como ele tem espaço em qualquer equipe da NBA. Fleming, desse modo, é candidato a steal do recrutamento.

Continua após a publicidade

Comparações: Tari Eason (Houston Rockets) e Bobby Portis (Milwaukee Bucks)

Projeção: escolha de primeira rodada

Confira alguns lances de Rasheer Fleming, promessa do Draft 2025 da NBA

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA