Carter Bryant – Promessa do NBA Draft 2025

O Jumper Brasil dá prosseguimento à série “Promessa do NBA Draft 2025″, agora com o combo forward Carter Bryant. Destaque da Universidade do Arizona, ele é projetado como uma escolha top 20 no recrutamento deste ano. Confira, portanto, a análise do portal para o atleta de 19 anos.

Carter Bryant

Idade: 19 anos

País: EUA

Universidade: Arizona (freshman – uma temporada no College)

Posições: ala-pivô/ala

Altura: 6’8″ (2,03m)

Envergadura: 6’11 3/4″ (2,12m)

Peso: 97 kg

Médias na última temporada: 6,5 pontos, 4,1 rebotes, uma assistência, 0,9 roubo de bola, um toco, um turnover, 46% nos arremessos de quadra, 37,1% nas bolas de três pontos (com 2,8 tentativas por jogo), 69,5% nos lances livres (com 1,6 tentativa), 19 minutos por jogo

Publicidade

Atributos físicos e atléticos

Carter Bryant foi um dos destaques no NBA Draft Combine deste ano. Afinal, ele chamou a atenção pelas medidas invejáveis e atributos físico-atléticos acima da média. Possui tamanho ideal para um combo forward, força física para encarar alas-pivôs no nível profissional e agilidade lateral para conter alas/armadores mais baixos.

Leia mais sobre o Draft 2025 da NBA!

Ataque

Arremessador consistente (59,3% de true shooting – medida de eficiência que leva em conta os arremessos de dois e três pontos e os lances livres). Bryant mostrou muita eficiência no perímetro, nas situações de catch-and-shoot (quando recebe a bola e arremessa) e spot-up (quando fica parado em um local da quadra, recebe o passe e logo arremessa). No entanto, tem dificuldade na criação do próprio arremesso. Esse é um aspecto do jogo que ele terá de evoluir quando chegar à NBA. Hoje, Bryant é, essencialmente, um jogador útil sem a bola nas mãos.

Publicidade

Ótimo cutter (jogador que se movimenta subitamente buscando uma melhor posição para finalizar). Portanto, é uma legítima ameaça ofensiva em transição e no backdoor.

Sólido finalizador (76,6% de aproveitamento perto da cesta). Possui um primeiro passo rápido e boa capacidade de mudança de direção. No entanto, não possui um arsenal de dribles e nem vai muito à linha do lance livre.

Passador em evolução. Bryant mostra entendimento do jogo e leitura avançada das defesas adversárias. Dessa forma, consegue conectar bons passes, especialmente para os companheiros que vão em direção à cesta. Entretanto, ele precisa melhorar a tomada de decisões (tenta passes difíceis além da conta). Enfim, comete muitos turnovers para um jogador que fica pouco tempo com a bola nas mãos.

Publicidade

Defesa

Bryant é um potecial defensor de elite na NBA. Afinal, ele combina seus atributos físico-atléticos de elite (envergadura, mãos rápidas, agilidade lateral) com instintos para ser ótimo na antecipação das linhas de passe e transição entre espaços. Além disso, ele tem uma impulsão invejável e força nos membros superiores para contestar arremessos e distribuir tocos, especialmente vindo do lado contrário, na ajuda. Em 2024/25, os adversários de Bryant acertaram apenas 29,5% dos arremessos quando marcados por ele. Em suma, ele é um defensor versátil, pois consegue marcar várias posições, mas que precisa tomar cuidado com o excesso de energia e de faltas tolas.

Conclusão

Carter Bryant é um forte candidato a steal do Draft 2025 da NBA. Apesar do pouco tempo de quadra no College, o combo forward mostrou talento e ferramentas para ser ao menos um jogador sólido no profissional. Afinal, ele é um defensor versátil e um arremessador consistente. Ou seja, um potencial 3-and-D que tem espaço em todos os times da NBA. Bryant seria um encaixe perfeito com um armador cerebral, já que é muito útil sem a bola nas mãos.

Publicidade

Comparações: OG Anunoby (New York Knicks), Toumani Camara (Portland Trail Blazers), Trevor Ariza (ex-Los Angeles Lakers)

Projeção: escolha top 20

Confira alguns lances de Carter Bryant, promessa do Draft 2025 da NBA

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA