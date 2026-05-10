NBA: LeBron James compara Thunder com Bulls e Warriors

O Oklahoma City Thunder abriu 3 a 0 na fase semifinal do Oeste sobre o Los Angeles Lakers nesa sexta-feira (9). Enquanto isso, o próximo jogo contra o Thunder pode ser o último da carreira de LeBron James pelo time de Los Angeles na NBA. O camisa 23 não poupou elogios aos atuais campeões, que estão cada vez mais próximos da final de conferência.

Após ser questionado sobre o Thunder ser comparado com o Chicago Bulls dos anos 90 e o Golden State Warriors da última década, LeBron concordou. Para o maior cestinha de todos os tempos da liga, o time de Oklahoma City é diferente.

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“Os caras são muito bons do começo ao fim, então eles não tiram o pé do acelerador”, disse James.

LeBron James teve quatro finais consecutivas contra o Warriors e perdeu três delas. Agora, ele encontra o atual Thunder pela primeira vez em uma semifinal do Oeste. Apesar de todos os seus esforços, o time de Los Angeles não vem conseguindo competir. Então, o Lakers pode ser eliminado já na próxima partida.

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James fez 19 pontos e deu oito assistências, mas sofreu contra a defesa do adversário, que briga pelo segundo título consecutivo da NBA. No terceiro jogo da série, o quatro vezes MVP acertou só sete dos 19 arremessos, enquanto teve três erros de ataque.

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Perdendo por 3 a 0, o Lakers está em situação terrível na série. Isso porque nenhuma equipe na história conseguiu virar um placar assim na história. Enquanto isso, se o time californiano perder para o Thunder nos playoffs da NBA, pode ser o último jogo de LeBron James pela franquia.

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Afinal, seu contrato acaba ao fim da temporada e, pela primeira vez em sua carreira, ele será agente livre. Em outras ocasiões que mudou de times, ele sempre tinha opção em seu vínculo, seja pelo Cleveland Cavaliers ou Miami Heat.

Lakers quer moldar time para Luka Doncic

Apesar de não jogar nos playoffs até aqui, o astro Luka Doncic deve ser o foco da franquia de Los Angeles a partir da próxima campanha. Isso já vinha acontecendo de forma gradual, enquanto LeBron James foi só o terceiro cestinha do time em 2025/26.

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O Lakers deve criar espaço em sua folha, mas terá as extensões de Austin Reaves e Rui Hachimura para lidar na agência livre da NBA. Por outro lado, LeBron seria alvo de alguns times, como Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers. Miami Heat e Dallas Mavericks seriam outras opções.

Aos 41 anos, LeBron James foi campeão da NBA quatro vezes e esteve em 21 edições do All-Star Game. Em 2025/26, ele fez 20.9 pontos, 7.2 assistências, 6.9 rebotes, além de acertar 31.7% em três pontos.