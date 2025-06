Will Riley – Promessa do NBA Draft 2025

O Jumper Brasil prossegue com a série “Promessa do NBA Draft 2025” com o ala Will Riley. Destaque da Universidade de Illinois, o jovem é projetado como uma provável escolha TOP 30 do recrutamento deste ano. Confira, então, a análise do portal para o atleta de 19 anos.

Will Riley

Idade: 19 anos

País: EUA

Universidade: Illinois

Posição: ala

Altura: 6’9.5’’ (2,07m) com tênis

Envergadura: 6’8.75’’ (2,05m)

Peso: 84,2 kg

Médias na última temporada: 12,6 pontos, 4,1 rebotes, 2,2 assistências, 0,3 roubo de bola, 0,3 toco e 1,2 turnover em 25,6 minutos. Além disso, teve 43,2% de acerto nos arremessos de quadra, 32,6% nos tiros de três pontos (4,1 tentativas por jogo) e 72,4% nos lances livres.

Atributos físicos e atléticos

– Riley, para começar, tem ótima estatura para atuar como ala entre os profissionais. É verdade que a envergadura não o ajuda, mas teria impacto mais negativo se não fosse tão alto;

– Trata-se de um atleta que, apesar da falta de explosão e velocidade, tem fluidez nos movimentos. Desloca-se de forma leve de lado a lado da quadra, com coordenação e controle;

– O físico franzino, a princípio, parece simplesmente proibitivo para competir na NBA. Aliás, ele já teve sérios problemas contra marcadores mais corpulentos e contato em nível universitário.

Ataque

– Riley, antes de tudo, é um jovem com ímpeto e instintos ofensivos muito apurados. Ele está sempre em modo de ataque, com uma postura agressiva e colocando pressão nas defesas adversárias;

– É um prospecto muito inteligente na movimentação sem a bola para alguém que gosta de jogar com a posse. Como resultado, registrou mais de 1,1 ponto por ataque como cutter;

– Ataca o aro em volume e, apesar das limitações físico-atléticos, acertou mais de 61% dos seus arremessos perto da cesta. Finalizador coordenado e, além disso, conta com um floater ocasional;

– Não tem força física ou explosão para entrar no garrafão, então o faz com um controle de bola sólido. Tira o equilíbrio de defensores com movimentos simples e pausas fluidas, mas eficazes;

– A capacidade de drible, aliás, também lhe permite de criar separação para defensores. No entanto, os recursos físico-atléticos podem comprometer (bastante) a qualidade dos arremessos que cria;

Leia mais sobre o Draft 2025 da NBA

– Riley apresenta uma mecânica de arremesso alta e de longo alcance, mas com claros desequilíbrios. De qualquer forma, os 73% de acerto nos lances livres são um sinal de esperança;

– Chegou à NCAA com a fama de ser um bom chutador e decepcionou muito no quesito. Foi pouco eficiente tanto arremessando posicionado e aberto, quanto em movimento e saindo do drible;

– Deu todos os sinais em Illinois de que pode ser um ballhandler e criador secundário. Afinal, exibiu uma sólida visão de quadra distribuindo passes em pick-and-rolls e drive and kicks;

– Comete poucos turnovers e, por isso, registra quase duas assistências para cada erro. No entanto, muitas vezes, segura demais a bola e tem problemas para manter o drible contra contato;

– Vai precisar se adaptar a um papel menor atuando na NBA, pois não terá tanta chance de jogar com a bola nas mãos. É provável que jogue muito tempo na G League em seu primeiro ano.

Defesa

– A estatura e mobilidade de Riley projetam ser bons recursos para ocupar espaço rápido em quadra. Mas, pela falta de força física, costuma não conseguir mantê-lo e protegê-lo como deveria;

– Aliás, a falta de um físico mais preparado é o seu maior inimigo nesse lado da quadra. É provável que até conseguisse marcar alas com um corpo mais pronto, pois não tem agilidade lateral tão ruim;

– É um dos defensores menos produtivos, do ponto de vista estatístico, que vimos nos últimos anos. Acho que nunca vi um prospecto que somou só 19 roubos de bola e tocos em 35 jogos na temporada;

– Alguém tão limitado em termos físico-atléticos, a princípio, precisaria ser instintivo e inteligente para compensar. Infelizmente, na defesa, não possui instintos apurados ou faz leituras rápidas;

– Tende a ser um alvo tão fácil para os ataques da NBA que, por enquanto, é difícil vê-lo com amplos minutos em uma rotação. Afinal, ele já tem sido “abusado” pelos rivais na NCAA;

Conclusão

Não é fácil encontrar um jovem jogador com o arsenal e ímpeto ofensivo de Riley. Por isso, dá para entender o provável interesse dos times em selecioná-lo. A tendência, no entanto, é que ele seja um projeto. Afinal, todos os pontos negativos em seu perfil são bem danosos para a projeção de vê-lo em quadra de imediato. É um forte candidato a atuar muito, em um primeiro momento, na G League.

Comparações: Kevin Martin (ex-Kings) e Cam Reddish (ex-Lakers)

Projeção: TOP 30

Confira alguns lances de Will Riley, promessa do Draft 2025 da NBA

