Nique Clifford – Promessa do NBA Draft 2025

O Jumper Brasil dá prosseguimento à série “Promessa do NBA Draft 2025″, agora com o ala Nique Clifford. Destaque da Universidade de Colorado State, ele é projetado como uma escolha de primeira rodada no recrutamento deste ano. Confira, portanto, a análise do portal para o atleta de 23 anos.

Nique Clifford

Idade: 23 anos

País: EUA

Universidade: Colorado State (senior – quatro temporadas no College)

Posições: ala/ala-armador

Altura: 6’6.75″ (1,99m)

Envergadura: 6’8″ (2,03m)

Peso: 91 kg

Médias na última temporada: 18,9 pontos, 9,6 rebotes, 4,4 assistências, 1,2 roubo de bola, 0,6 toco, 2,6 turnovers, 49,6% nos arremessos de quadra, 37,7% nas bolas de três pontos (com 4,9 tentativas por jogo), 77,7% nos lances livres (com cinco tentativas), 35 minutos por jogo

Atributos físicos e atléticos

Clifford é muito atlético, possui uma agilidade lateral acima da média e explosão. Não foge do jogo de contato e tem força física suficiente (nada de extraordinário) para encarar o nível profissional. No entanto, suas medidas são apenas ok para as posições 2 e 3 (envergadura mediana).

Ataque

Ótimo finalizador (aproveitamento de 68% perto da cesta). Clifford tem um primeiro passo explosivo e consegue chegar à cesta com facilidade (facilidade em atacar closeouts). Assim, coloca pressão no aro e exibe facilidade na mudança de direções (trabalho de pés elogiável). Ou seja, é um autêntico slasher (jogador que tem como base do seu jogo ofensivo a infiltração).

Sólido arremessador. Acertou 39% dos pull-ups do perímetro e 47% na média distância, em 2024/25. Mostrou evolução nessa área durante os cinco anos no College. No entanto, precisa melhorar a seleção de arremessos.

Grande playmaker. Afinal, possui ótima visão de quadra e leitura de jogo avançada. Ou seja, tem um elevado QI de basquete. Passador criativo, seja na meia quadra ou em transição. Assim, Clifford tem as ferramentas para ser um ballhandler secundário na NBA.

Ótimo cutter (jogador que se movimenta subitamente buscando uma melhor posição para finalizar). Portanto, é uma legítima ameaça ofensiva em transição e no backdoor.

Controle de bola mediano. Às vezes, Clifford tem dificuldades de criar separação para os marcadores.

Defesa

Ótimo defensor individual. Ágil e disruptivo, Clifford tem facilidade para contestar arremessos, pressionar e forçar turnovers dos adversários. Ou seja, um autêntico canivete suíço. Já na defesa fora da bola, às vezes, ele se “desliga” e se perde nas trocas de marcação.

Reboteiro de elite. Agressivo, Clifford executa com maestria o box out (bloqueio de rebote) e tem um senso de posicionamento apurado.

Conclusão

Um dos mais “velhos” da classe de 2025 do Draft, Nique Clifford está pronto para contribuir de imediato na NBA. Versátil, ele faz de tudo um pouco em quadra. Grande finalizador, playmaker e defensor individual. Além disso, é um reboteiro de elite, de fazer inveja a muito pivô, e arremessa bem do perímetro. Mas, com poucas lacunas no jogo, ele possui um teto baixo de evolução (protótipo de role player). Desse modo, Clifford é uma peça que se encaixaria perfeitamente em um contender.

Comparações: Josh Hart (New York Knicks) mais ágil, Christian Braun (Denver Nuggets), Cody Martin (Phoenix Suns)

Projeção: escolha de primeira rodada

Confira alguns lances de Nique Clifford, promessa do Draft 2025 da NBA

