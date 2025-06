Cedric Coward – Promessa do NBA Draft 2025

O Jumper Brasil dá prosseguimento à série “Promessa do NBA Draft 2025″, agora com o ala Cedric Coward. Destaque da Universidade de Washington State, ele é projetado como uma escolha de primeira rodada no recrutamento deste ano. Confira, portanto, a análise do portal para o atleta de 21 anos.

Cedric Coward Idade: 21 anos

País: EUA

Universidade: Washington State (senior – quatro temporadas no College)

Posições: ala/ala-armador

Altura: 6’6″ (1,98m)

Envergadura: 7’2″ (2,18m)

Peso: 96 kg Médias na última temporada: 17,7 pontos, sete rebotes, 3,7 assistências, 0,8 roubo de bola, 1,7 toco, 2,2 turnovers, 55,7% nos arremessos de quadra, 40% nas bolas de três pontos (com cinco tentativas por jogo), 83,9% nos lances livres (com 5,2 tentativas), 33 minutos por jogo Continua após a publicidade Atributos físicos e atléticos

Cedric Coward foi um dos “vencedores” do NBA Draft Combine deste ano. Afinal, suas medidas impressionaram a todos, especialmente a envergadura e a impulsão invejáveis. Além disso, ele tem força física suficiente para encarar o nível profissional. Desse modo, Coward subiu nas projeções do recrutamento e dispensou a chance de jogar por Duke, em 2025/26.

Ataque

Excelente arremessador, aliás, um dos melhores da classe de 2025 (incríveis 66,2% de true shooting – medida de eficiência que leva em conta os arremessos de dois e três pontos e os lances livres). Combinou volume e ótimo aproveitamento na curta temporada no College. Mas, no ano anterior, já havia mostrado eficiência nas bolas de três (41% de aproveitamento no catch-and-shoot, nas últimas duas campanhas). Possui uma mecânica de arremesso elogiável (rápida e com alto ponto de lançamento). No Draft Combine, teve um aproveitamento de 68% no perímetro.

Sólido finalizador (70% de aproveitamento perto da cesta nos últimos dois anos). Apesar de não ter explosão no primeiro passo, sabe atacar closeouts. Chama a atenção pela facilidade em pontuar no post-up (jogada ofensiva que visa explorar a vantagem de tamanho e força de um jogador perto da cesta). Seu toque ao redor da cesta é muito refinado.

Ótimo cutter (jogador que se movimenta subitamente buscando uma melhor posição para finalizar). Portanto, é uma legítima ameaça ofensiva em transição e no backdoor.

Altruísta em quadra, Coward é um passador em evolução. Conecta bons passes especialmente no drive-and-kick (quando infiltra e passa a bola para um companheiro em melhor condições de pontuar). No entanto, precisa evoluir na tomada de decisões para ser utilizado como criador secundário na NBA (taxa de turnovers elevada). Pode melhorar como passador após receber a bola em movimento.

Seu controle de bola deixa a desejar. Falta de polidez ofensiva faz com que cometa desperdícios de bola bobos. Assim, mostra dificuldade para criar o próprio arremesso. Na NBA, provavelmente, Coward deverá ser uma arma ofensiva fora da bola.

Defesa

Disruptivo, Coward é um ótimo defensor fora da bola. Tem mãos rápidas, braços longos e uma impulsão invejável. Contesta arremessos e distribui tocos com naturalidade, sem cometer muitas faltas (ótimo protetor de aro vindo do lado contrário). Ou seja, tem disciplina nas disputas verticais. É um valioso help defender.

No entanto, Coward precisa evoluir como marcador individual. Às vezes, perde o foco nesse quesito e, assim, permite buracos na defesa (closeouts ruins). Além disso, raramente pressiona os jogadores com a bola. Portanto, é mais reativo do que proativo.

Reboteiro de elite. Sabe executar o bloqueio de rebote (box out) e utiliza bem sua envergadura monstruosa.

Conclusão

Cedric Coward é um dos jogadores que mais subiu nas projeções recentes do Draft 2025 da NBA. Apesar de ter atuado em apenas seis jogos na temporada (por causa de uma grave lesão no ombro), ele deixou uma ótima impressão no College pela versatilidade nos dois lados da quadra. No Draft Combine, então, passou a atrair os holofotes por conta dos atributos físicos invejáveis. Coward é um potencial 3-and-D, ou seja, contribui com bolas de três e defesa (fora da bola). Aliás, ele é um ótimo arremessador e um defensor disruptivo e versátil. Portanto, tem as ferramentas para se tornar um jogador sólido na NBA.

Comparações: Dorian Finney-Smith (Los Angeles Lakers), Mikal Bridges (New York Knicks), Robert Covington (ex-Philadelphia 76ers)

Projeção: escolha de primeira rodada (20-30)

Confira alguns lances de Cedric Coward, promessa do Draft 2025 da NBA

