Boletim de rumores e trocas da NBA (21/06/2025)

Bem-vindo à edição de 21 de junho do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Mavericks quer evitar trocas de Gafford e PJ Washington

Não é segredo nos bastidores que o Dallas Mavericks vai estar ativo no mercado para buscar reforços. Um armador veterano seria a prioridade do time, pois precisa suprir o desfalque de Kyrie Irving na próxima temporada. Mas a franquia não está disposta a fechar qualquer negócio. Segundo Kevin Gray, da rede DLLS Sports, os texanos não gostariam de ceder Daniel Gafford e PJ Washington.

Especulou-se que ambos poderiam ser parte das mudanças no elenco com a chegada de Cooper Flagg. Washington, em particular, era um candidato forte a sair que já atraía interesse de alguns rivais. No entanto, dentro da organização, a visão é que os atletas foram importantes no título do Oeste do ano passado. A tendência é que atletas como Dwight Powell e Caleb Martin sejam mais “negociáveis”.

Por economia, Suns cogita negociar mais atletas do elenco

Kevin Durant domina as discussões quando o assunto são trocas no Phoenix Suns. A tendência, afinal, é que a transação do craque ocorra nos próximos dias. Mas ele passa longe de ser o único atleta que a franquia tenta negociar com a reabertura do mercado. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, os alas Grayson Allen e Royce O’Neale podem sair do time.

A saída de ambos, a princípio, seria uma forma de ampliar a redução da folha salarial da equipe. Allen e O’Neale já tem contrato assinado até 2028 e vão custar US$27 milhões em salários somados na próxima temporada. Stein apurou que os dois já poderiam ser incluídos na troca de Durant e, assim, outros times participariam da negociação.

Rivais esperam que Wizards disponibilize Corey Kispert

O Washington Wizards vai entrar na offseason com poucas garantias em seu elenco. Ou seja, quase tudo pode mudar. Tanto que um dos jogadores mais consistentes do time pode estar de saída em breve. Segundo Evan Sidery, da revista Forbes, vários rivais apostam que a franquia vai disponibilizar Corey Kispert para trocas.

O ala assinou uma extensão de vínculo de US$54 milhões por quatro anos que começa a vigorar agora. Com isso, a depender da vontade da equipe, está garantido no Wizards ou qualquer outro time até 2029. Kispert teve médias de 11,6 pontos e 3,0 rebotes na última temporada, enquanto converteu quase 37% dos tiros de longa distância.

Time de Israel nega interesse em trazer Russell Westbrook

Russell Westbrook vai ser agente livre mais uma vez, pois decidiu rescindir o contrato com o Denver Nuggets. Então, a grande questão é: quem vai apostar no astro agora? A resposta ainda está no ar, mas é certo que ele não vai para o basquete israelense. O dono do Hapoel Tel Aviv, Ofer Yannay, revelou que os rumores de que fez uma “oferta irrecusável” para o craque são falsos.

“Isso é totalmente falso, antes de tudo. Alguém falou em US$50 milhões por ano, o que é uma loucura. Eu entendo que o nosso clube atraia atenção porque estamos investindo muito em reforços. Contei 37 jogadores que foram ligados a nós nos últimos dias. É até engraçado, mas, para resumir, não é verdade. Não temos interesse em Russell e nunca estivemos em contato”, cravou Yannay.

Westbrook, de 36 anos, disputou 75 jogos do Nuggets na temporada. Ele teve médias de 13,3 pontos, 4,9 rebotes e 6,1 assistências, enquanto acertou 45% dos seus arremessos de quadra.

Em transição

– O armador Jaylen Nowell, para começar, vai deixar o mercado da NBA para jogar na China. Depois de ótima temporada na G League, ele decidiu recusar convites para pré-temporada e assinou com o Shanxi Loongs.

– Clint Capela, enquanto isso, não deve seguir mesmo no Atlanta Hawks assim que o mercado da liga for reaberto. O pivô vai ser agente livre e, a princípio, nenhum dos dois lados têm interesse em uma renovação de contrato.

– Aliás, quem não deve ficar no atual time a partir de julho também é Drew Eubanks. O pivô tem vínculo não garantido com o Los Angeles Clippers na próxima temporada e espera-se que a equipe o dispense nos próximos dias.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 21/06, você lembra de Terquavion Smith? Pois o ex-atleta do Philadelphia 76ers é o novo reforço dos canadenses do Scarborough Stars.

