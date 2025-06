James Harden deve deixar contrato com Clippers

James Harden deve recusar o último ano de contrato com o Los Angeles Clippers. O armador tem uma opção contratual para seguir na franquia em 2025/26 pelo valor de US$36 milhões. De acordo com Michael Scotto, do HoopsHype, é provável que ele recuse a cláusula em busca de um acordo mais longo.

“Harden está caminhando para recusar a opção de US$36.3 milhões com o Clippers“, informou Scotto. “Tanto ele quando o Clippers têm interesse em continuar a parceria, com uma crença de que o próximo contrato pode mantê-lo em Los Angeles até a temporada 2026/27, ao lado de Kawhi Leonard”.

A informação de que Harden deve ganhar um novo contrato foi antecipada em maio por Law Murray, do The Athletic. Então, segundo o jornalista, o acordo pode ser mais vantajoso para o armador. Porém, é improvável que ele consiga um aumento considerável, uma vez que Los Angeles busca espaço no teto salarial para a agência livre.

“Harden pode até conseguir um pouco mais de dinheiro neste tipo de contrato. Mas, considerando o aumento no teto salarial, não acho que ele vá exigir tanto a ponto de limitar o Clippers. Além disso, sinto que, no momento, o foco é otimizar o que você tem e revisar cada situação na offseason“, indicou Murray.

Harden recuperou a moral na NBA após boa temporada pelo Clippers. Com Kawhi Leonard lesionado por quase todo o ano e Paul George no Philadelphia 76ers, o armador registrou médias de 22.8 pontos, 8.7 assistências e 5.8 rebotes para levar Los Angeles aos playoffs. Desse modo, a franquia aposte nele e em Leonard para os próximos anos.

O contrato de James Harden com o Clippers, porém, não deve ser longo. Segundo Murray, a expectativa é de que a oferta seja de dois anos, encerrando junto com o de Kawhi Leonard. Isso porque, aos 35 anos, o armador não tem muitos anos a mais de alto nível. Portanto, ao fim da extensão, Los Angeles poderia dar início a uma reconstrução.

“Isso faria de 2027 o grande ano para realmente pensar em algo maior. Então, acho que esse contrato é o caminho para o Clippers. Não vai pagar três estrelas e não vai pagar tanto assim pelas duas que tem”, completou Murray.

Busca por armador

Embora o Clippers queira manter Harden para os próximos anos, o nome de Jrue Holiday ganha força. O armador do Boston Celtics pode ser um dos primeiros a deixar o time de Massachusetts, caso pense em reconstrução.

Além de Holiday, a equipe de Los Angeles apareceu em outros rumores com outros jogadores da posição. O trio Jordan Clarkson, Collin Sexton e até Keyonte George surgem como opções.

