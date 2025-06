76ers pode fechar com antigo jogador do time na NBA

O Philadelphia 76ers pode buscar um ex-jogador do time para refoçar o elenco na próxima temporada da NBA. De acordo com Will Eudy, do The Sixer Sense, o ala-armador De’Anthony Melton está no radar da equipe. O veterano jogou duas temporadas pela franquia, entre 2022 e 2024, antes de assinar com o Golden State Warriors.

Após a passagem pelo 76ers na NBA, Melton teve apenas seis jogos no Warriors. Isso porque sofreu uma grave lesão que o tirou do restante da temporada. Desse modo, ainda em dezembro, ele foi trocado para o Brooklyn Nets pelo armador Dennis Schroder. No entanto, o jogador não teve uma partida sequer pelo time de New York.

Melton, assim, volta à agência livre após um ano de contrato com Warriors e Nets. Diante da qualidade defensiva e do bom arremesso dos três pontos, o jogador deve ser um nome procurado na offseason, com o Sixers entre os interessados. Eudy acredita que o veterano pode ser um reforço importante para o elenco da Philadelphia em 2025/26.

“O 76ers não vai longe nos playoffs se o time não tiver uma unidade defensiva de alto nível. Por exemplo, tanto Indiana Pacers quanto Oklahoma City Thunder contam com vários defensores positivos. É importante ter estrelas, como Joel Embiid, Tyrese Maxey e Paul George. Porém, não se chega ao topo sem diversos defensores consistentes”, avaliou Eudy.

O jornalista ainda acredita que o jogador não teria dificuldades em se readaptar ao time do 76ers na NBA. Durante sua passagem, afinal, ele foi um bom complemento para Maxey e poderia repetir o sucesso em 2025/26.

“Em sua passagem anterior, ele mostrou seu valor como um armador físico, que dificultava a vida dos adversários com a bola. Assim, Melton ajudou a equilibrar o backourt do 76ers na NBA ao lado de Maxey. Então, reintegrá-lo à rotação do time não seria um processo complicado”, completou Eudy.

Além de Melton, o 76ers avalia outro jogador disponível no mercado. Segundo Kyle Pring, também do The Sixer Sense, a franquia pode tentar o ala Sam Merrill, do Cleveland Cavaliers. Isso porque, vê nele alguém que pode reforçar um ponto fraco do 76ers: o perímetro. Em 2024/25, por exemplo, o time da Philadelphia acertou somente 12.7 bolas de três pontos por jogo.

“O 76ers mal tem alguém que possa ser um especialista em bolas de três na NBA. Merrill, com 38.6% de acerto dos três pontos na carreira, seria uma opção confiável de longa distância e ajudaria bastante. Em especial, ao lado de jogadores com baixo volume ofensivo”, disse Pring.

