Rockets e Suns estão em negociações por Kevin Durant

De acordo com o repórter Kelly Iko, do portal The Athletic, Houston Rockets e Phoenix Suns estão em negociações por uma troca envolvendo Kevin Durant. Segundo a publicação, a franquia do Arizona tem sido agressiva para negociar o craque. Desse modo, o Suns entrou em contato com o Rockets para discutir um acordo.

“Rockets e Suns estão em negociações. Phoenix quer retomar o controle de suas escolhas de Draft, incluindo a pick 10 deste ano (que está com o Rockets). Desde o fim da temporada, Houston vem recebendo várias ligações de Phoenix, que vem reduzindo lentamente o preço pedido por Durant. Há um preço que interessaria ao Rockets, mas o medo de desmontar o elenco por um jogador de 36 anos deixa dúvidas quanto a um acordo”, afirmou Iko.

Em 2024/25, o Rockets fez a segunda melhor campanha do Oeste. No entanto, o time caiu logo na primeira rodada dos playoffs. A falta de um astro experiente no elenco foi apontada como uma das causas da eliminação precoce. Assim, Durant seria o jogador perfeito para que o time texano possa subir de nível.

Hoje, o Rockets é considerado favorito em uma negociação com o Suns por Kevin Durant. Segundo Chris Mannix, da Sports Illustrated, o craque teria uma preferência pelo time do Texas por conta do técnico Ime Udoka. Afinal, eles trabalharam juntos no Brooklyn Nets, em 2020/21. Na ocasião, Udoka era um dos assistentes de Steve Nash.

Outro fator é que o time texano possui controle sobre três escolhas de primeira rodada do Suns (2025, 2027 e 2029). Portanto, Phoenix considera Houston o parceiro ideal em uma troca pelo camisa 35.

A notícia do The Athletic vai de encontro ao que divulgou John Gambadoro, da rádio Arizona Sports 98.7 FM. Afinal, o insider do Suns disse que a franquia vai trocar Durant antes do recrutamento deste ano. Ou seja, até 25 de junho, data da primeira rodada do recrutamento, o veterano estará em uma nova equipe na NBA.

De acordo com Shams Charania, da ESPN, Durant e a alta cúpula do Suns estão trabalhando em conjunto para uma troca que agrade às duas partes. Em 2025/26, o veterano estará no último ano de contrato e vai receber US$54,7 milhões em salários. Além do Rockets, outros quatro times estão no radar do veterano: Miami Heat, Minnesota Timberwolves, New York Knicks e San Antonio Spurs. Portanto, são os destinos preferenciais do craque.

A saída de Durant é uma das várias mudanças do Suns para a próxima temporada. Dono da maior folha salarial da NBA, o time de Phoenix foi uma decepção em 2024/25. Afinal, fez uma campanha pífia e terminou apenas no 11º lugar do Oeste. Ou seja, não chegou à pós-temporada.

Mesmo com o fracasso do Suns, Durant teve ótimos números na campanha: 26,6 pontos, seis rebotes e 4,2 assistências, em 62 jogos. Além disso, ele acertou quase 53% dos arremessos de quadra e 43% das bolas de três.

A negociação de Durant, porém, depende de um fator: Giannis Antetokounmpo. Por enquanto, o grego não definiu se vai permanecer no Milwaukee Bucks. Desse modo, em caso de um pedido de troca, é provável que a maioria dos times com interesse em Durant, como o Rockets, tentem antes o camisa 34.

