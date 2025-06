Knicks anuncia demissão de Tom Thibodeau

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o New York Knicks anunciou a demissão do técnico Tom Thibodeau. O experiente treinador ficou cinco temporadas no comando do time de Nova York. No entanto, a eliminação para o Indiana Pacers nas finais do Leste decepcionou a diretoria, que optou por uma mudança no comando técnico do elenco.

Apesar da eliminação, a demissão de Thibodeau é uma surpresa. Isso porque, ele levou o Knicks ao terceiro lugar do Leste em 2024/25, com 51 vitórias. Além disso, o time eliminou o Boston Celtics, antes da decisão contra Pacers. Embora com New York favorito, o técnico não foi capaz de garantir a vaga nas finais.

Em cinco anos no Knicks, Thibodeau teve uma taxa de vitórias de 56.5%. Desse modo, levou a equipe aos playoffs quatro vezes. Além disso, foi ele quem ajudou Jalen Brunson a se tornar uma estrela da NBA, bem como auxiliou na montagem de um talentoso quinteto, com Josh Hart, Mikal Bridges, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns.

Publicidade

Antes da demissão, Thibodeau projetava o futuro pós-eliminação. Em entrevista após a queda para o Pacers, o então técnico de New York lamentou o resultado e comentou sobre a decepção geral no elenco. No entanto, reforçou que a derrota faz parte do jogo e tentou tirar o lado bom do revés.

“O elenco está bem decepcionado porque não chegamos ao nosso objetivo. É preciso entender, no entanto, que só um time termina em pé. Isso não é algo fácil. Por isso, acho que o desafio para o nosso time é ver o cenário pelo que é. De uma forma fria. Nós fomos uma das três melhores equipes da NBA, sim, mas não o número um. Como isso te deixa?”, questionou o veterano treinador.

Publicidade

Leia mais!

Tom Thibodeau ainda comentou que o elenco do Knicks usaria a derrota como motivação, sem sequer imaginar que a diretoria acertaria sua demissão.

“Nós não conseguimos alcançar o objetivo final. Então, temos que usar isso como um tipo de motivação. Isso precisa se converter em determinação para treinar e trabalhar todos os dias nas férias. Está nos faltando o último passo e precisamos nos preparar para que possamos dá-lo. Precisamos melhorar para, assim, atingir o patamar necessário e chegar ao topo”, completou o veterano.

Publicidade

Por fim, Tom Thibodeau é o quinteto técnico demitido na NBA este ano. Além dele, foram desligados Mike Brown (Sacramento Kings), Taylor Jenkins (Memphis Grizzlies), Mike Malone (Denver Nuggets) e Mike Budenholzer (Phoenix Suns). O veterano Gregg Popovich também deixou o San Antonio Spurs, devido a problemas de saúde.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA