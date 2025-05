Boletim de rumores e trocas da NBA (31/05/2025)

Bem-vindo à edição de 31 de maio do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Sem espaço, Chris Paul não deve seguir em San Antonio

O San Antonio Spurs crê que a passagem de Chris Paul, a princípio, foi um sucesso pelo time. O veterano foi o mentor que buscavam não só para Victor Wembanyama, mas também os armadores jovens do elenco. A parceria, no entanto, não deve seguir para a próxima temporada. Segundo Marc Stein, da plataforma Substack, tudo indica que o atleta vai estar em um novo time no segundo semestre.

A provável saída do lendário armador passa, antes de tudo, por uma questão de espaço no time. Os texanos já tinham o calouro Stephon Castle e ainda adquiriram o craque De’Aaron Fox durante a temporada. Além disso, a segunda escolha do draft deve ser mais um armador: Dylan Harper. Paul, enquanto isso, não esconde que prioriza ter tempo de quadra a perspectivas competitivas hoje.

Rivais apostam em troca de PJ Washington no Mavericks

O Dallas Mavericks vive a expectativa para selecionar Cooper Flagg com a primeira escolha do draft. Enquanto isso, os rivais estão de olho no resto do elenco da equipe. Espera-se que os texanos estejam dispostos a negociar alas por causa da chegada da jovem promessa. De acordo com Brett Siegel, da revista Sports Illustrated, a atenção dos outros times está voltada para PJ Washington.

“Várias franquias esperam que PJ esteja disponível em troca de reforços imediatos para a rotação de Dallas. Um detalhe a que poucas pessoas se atentaram, por enquanto, é que ele será elegível para uma extensão de contrato em agosto. Como resultado, isso tende a trazer um forte interesse de candidatos ao título”, contou o jornalista.

Batum deve ficar no Clippers e prepara aposentadoria

Há uma impressão nos bastidores de que Nicolas Batum vai ativar sua opção e, assim, seguir no Los Angeles Clippers. Com isso, o veterano ala vai assegurar um salário de US$4,9 milhões na próxima temporada. Mas o que esperar depois disso? É provável que nada, pois o próprio jogador revelou que tem planos de aposentadoria em 2026.

“Há uma grande, mas grande chance de que a próxima temporada vá ser a última da minha carreira”, confirmou o veterano, em entrevista à rede BeinSports. Vale lembrar que, no ano passado, ele já havia anunciado a aposentadoria da seleção da França. Batum, de 36 anos, teve médias de 4,0 pontos e 2,8 rebotes nessa temporada.

Novo GM do Kings planeja explorar trocas por DeRozan

O Sacramento Kings é um dos grandes pontos de interrogação da NBA às vésperas do início da offseason. Ninguém tem certeza, afinal, sobre a direção em que planeja partir do ponto de vista competitivo. Mas uma coisa parece certa: o novo GM está disposto a fazer mudanças em seu elenco. Segundo Brett Siegel, do site Clutch Points, a franquia vai explorar cenários de troca centrados no veterano DeMar DeRozan.

“DeMar não tem um mercado tão grande, certamente, quanto Kevin Durant e Giannis Antetokounmpo. Mas, talvez, ele possa ser uma boa alternativa se Giannis não sair de Milwaukee, por exemplo. Ele é uma presença estável, acima de tudo. E, acima de tudo, não vai custar o mesmo volume de ativos de outros astros em uma troca”, informou o jornalista.

DeRozan, de 35 anos, tem mais duas temporadas e US$50 milhões a receber em seu atual contrato. Ele registrou médias de 22,2 pontos, 3,9 rebotes e 4,4 assistências em 77 jogos pelo Kings nessa campanha.

Em transição

– Montrezl Harrell, para começar, está fechado para disputar mais uma temporada no basquete australiano. O pivô esperava ofertas da NBA, mas, sem interesse, acertou a renovação com o Adelaide 36ers.

– Enquanto isso, o pivô Jaxson Hayes parece estar de malas prontas para deixar o Los Angeles Lakers. O agente livre não estaria feliz com o seu espaço durante os playoffs e, além disso, crê que pode propostas financeiras maiores no mercado.

– O ala Nigel Hayes-Davis, por sua vez, deve ser mais um atleta a sair do Fenerbahçe para atuar na NBA. De acordo com o jornalista Chema de Lucas, a equipe turca já vê a despedida do jogador como algo iminente nos bastidores.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 31/05, você lembra de Paul Zipser? Pois o ex-pivô do Chicago Bulls fechou contrato para seguir com os alemães do USC Heidelberg.

