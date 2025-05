NBA: Sem desconto, LeBron James vai seguir contrato com Lakers

O astro LeBron James vai seguir com seu contrato no Los Angeles Lakers em sua vigésima terceira temporada na NBA. De acordo com o jornalista Shams Charania, da ESPN, o camisa 23 tinha a opção de manter o valor para 2025/26 ou tornar-se agente livre para dar um “desconto” ao time. No entanto, James confirma que vai receber US$52.6 milhões em um de seus prováveis últimos anos de carreira.

Ainda não é certo até quando LeBron vai jogar, mas o fato é que ele fica no Lakers para a próxima campanha. Havia um rumor de que o ala poderia receber menos em 2025/26 para dar espaço ao time de Los Angeles na folha salarial e ajudar em mais contratações.

Embora James tenha o interesse em jogar por mais alguns anos na NBA, foi a primeira vez desde 2003/04 em que não fez média de 25.0 pontos ou mais. Ele até chegou a atingir o número antes do jogo contra o Boston Celtics, em 8 de março, mas sofreu uma lesão na virilha. Então, quando voltou às quadras, demorou a ter grandes performances.

Como resultado, LeBron James ficou com 24.4 pontos, além de 8.2 assistências e 7.2 rebotes. Tudo isso aos 40 anos, números que nenhum outro jogador na mesma idade chegou perto de atingir. Já nos playoffs, ele fez 25.4 pontos, 9.0 passes decisivos, além de 6.6 rebotes, 2.0 roubos de bola e 1.8 toco.

O fato é que a decisão de LeBron James em seguir com o atual contrato no Lakers terá impacto na agência livre da NBA. Isso porque o time não tem espaço para grandes contratações no mercado. Oficialmente, o astro teria até o dia 29 de junho para definir seu futuro, se manteria o acordo ou não.

Para ter uma ideia, na última temporada, LeBron abriu mão de US$2.7 milhões para continuar no Lakers. Então, na próxima offseason, havia a esperança que ele desse um “desconto” bem maior. Não foi o caso.

“Se LeBron retornar ao Lakers, fontes dizem que não se espera que ele considere um corte salarial. Algo que estava em discussão por volta da mesma época no ano passado. Na offseason de 2024, James abriu mão de cerca de US$2.7 milhões para ajudar o Lakers a ficar abaixo do segundo limite de multas”, informou o The Athletic, no início do mês.

Por enquanto, o Lakers conta com dez jogadores sob contrato garantido para a próxima temporada da NBA. Enquanto isso, já acumula mais de US$174 milhões em salários. Isso, sem Dorian Finney-Smith, que tem opção de US$15.4 milhões e Jordan Goodwin, de US$2.3 milhões, mas do time.

O Lakers deve tomar algumas outras decisões importantes na agência livre da NBA, como as extensões de Luka Doncic e Austin Reaves. Além disso, vai atrás de um pivô no mercado de trocas.

