Agente de Michael Jordan é sincero sobre LeBron James

O debate de quem foi melhor entre Michael Jordan e LeBron James na NBA se tornou maior nos últimos. Há sempre uma nova opinião e um novo ponto de vista sobre qual dos dois foi o maior de todos os tempos. O último a falar no tema foi o agente David Falk, que já trabalhou para o ídolo do Chicago Bulls.

“Olha, eu sei que você sabe qual é a minha resposta. Em suma, quero dizer que gosto muito de LeBron James. Afinal, ele é um daqueles jogadores especiais, que aparecem de tempos em tempos. Mas existem outros na sua frente. Eu provavelmente teria Kobe Bryant e Kareem Abdul-Jabbar na frente dele em relação a Michael Jordan“, disparou.

Para ele não deve haver comparação entre os icônicos jogadores. Afinal, uma particularidade que LeBron James teve na carreira e Michael Jordan não, decide a discussão para Falk.

“Era uma época diferente. Michael não escolheu times ou estrelas com quem queria jogar. Ele permaneceu construindo no Chicago Bulls até que uma dinastia fosse formada. James foi para Miami, depois voltou para Cleveland, foi jogar em Los Angeles. O que digo a vocês é que se Jordan tivesse ido para algum time, jogar com o astro que quisesse, ele teria sido campeão da NBA umas 15 vezes. Então, não há debate”, concluiu.

Com LeBron ainda jogando aos 40 anos, os astros não tem uma grande aproximação, como por exemplo, outras lendas da NBA. James chegou a citar isso em entrevista recente ao The Pat McAfee Show.

“Nós nos damos bem. Só não conversamos. Acho que acima de tudo, é porque ainda jogo, estou tão focado no meu trabalho. Eu realmente espero que isso mude quando eu parar. Nós sabemos o quão competidor ele é. Acho que depois que eu me aposentar, não me ver mais com a camisa 23 e não ver todos nos comparando, Jordan vai falar comigo. Aliás, meu respeito e admiração por ele são enormes. Nosso encontro na NBA 75 foi isso”, explicou.

De acordo com o jornalista Brandon Robinson, Jordan também tem muito respeito pela carreira de James. Afinal, em uma conversa informal com o amigo em comum de ambos, Jayson Williams, Jordan teria dito a seguinte aspa sobre o rival: “LeBron James teria jogado em qualquer era do basquete”.

O ex-jogador Michael Beasley foi outro que falou recentemente sobre a discussão. Ele é favorável a LeBron.

“Com Jordan, eu escuto muita pouca coisa negativa. Mas com LeBron é diferente. Nós assistimos seu auge, mas também os seus fracassos. Ainda assim, é difícil questionar o currículo, a longevidade. Porém, quando se trata dele, até o filho vira um problema”, ironizou.

A longa discussão entre quem foi o maior de todos os tempos se perpetuará.

