Boletim de rumores e trocas da NBA: Kevin Durant

De acordo com rumores, Kevin Durant está mais próximo de deixar o Phoenix Suns em troca para outro time na NBA do que seguir onde está. No entanto, ainda tem a chance de a equipe do Arizona manter o astro até a próxima trade deadline. Então, vamos analisar hoje quais seriam os caminhos para isso acontecer.

O grande problema entre Durant e o Suns está na falta de confiança no trabalho da direção, que mirava um título da NBA em 2024/25 e sequer foi ao play-in. O trio com Devin Booker e Bradley Beal até funcionou em quadra e o time tem boa campanha com os três juntos. Mas o fato é que os salários deles deixam a folha de Phoenix engessada e boa parte do resto do elenco não está no mesmo nível.

Os rumores de troca sobre Durant são diversos. Ele poderia seguir no Suns ou sair em uma negociação já na offseason. Mas para onde o astro poderia ir, de fato?

Segundo Shams Charania, da ESPN, ainda em fevereiro, o Golden State Warriors queria contar com Kevin Durant. No entanto, o ala não quis uma reunião naquele momento. Para Durant, uma ida ao Warriors faria com que o time de San Francisco perdesse vários jogadores, enfraquecendo o elenco. Ou seja, ele trocaria seis por meia dúzia.

No entanto, os rumores voltaram a apontar uma troca de Kevin Durant na offseason da NBA para o Warriors. E Durant afirmou que era pelo fato de não ver motivo para sair no meio da temporada, mas não vê nada impossível nas férias da liga.

De acordo com Steve Kerr, a troca por Kevin Durant sempre foi um objetivo do Warriors, mas quando o time conseguiu Jimmy Butler, fica muito mais difícil o time de San Francisco buscar um novo negócio pelo ala. Então, uma volta para o Golden State seria mais para improvável.

Só que Durant teria outras opções na NBA. Ao menos, por um ano. Isso porque seu contrato acaba ao fim de 2025/26. Ele até poderia esperar o acordo expirar para, depois, definir seu destino. Faria muito sentido, caso não tivesse 36 anos.

Pode, ainda, ficar no Suns até a próxima trade deadline, caso o time volte a ter desempenho ruim. Phoenix, para não ficar sem nada quando Kevin Durant sair, tentaria uma troca até fevereiro. Mas o caso seria o mesmo de antes: o astro não queria sair no meio de uma temporada e aceitaria o mesmo na outra?

O que os rumores da NBA apontam é que Kevin Durant poderia forçar a troca antes de outubro. Tudo depende de como alguns times vão se portar na offseason, incluindo o próprio Suns. Se a equipe de Phoenix não encontrar boas alternativas no mercado, ele sairia antes de 2025/26.

Mas quem são os times com interesse em Kevin Durant?

Depende. Mas não só do próprio astro. Isso porque Giannis Antetokounmpo, ao dizer que poderia deixar o Milwaukee Bucks, seria o principal nome do mercado. Ou seja, as “peças do dominó” começariam a cair a partir do momento em que o grego definir seu novo time. Só então, Kevin Durant teria “preferência”.

Isso, se outros nomes não estiverem disponíveis, como LeBron James e James Harden. A idade de Durant, de acordo com rumores, seria o grande problema.

Afinal, como os times vão investir em alguém com um salário tão alto e aos 36 para 37 anos sem saber se ele ficaria ali no futuro? Então, a troca só poderia acontecer para um lugar que ele tenha desejo de jogar.

Neste caso, existem algumas opções: Miami Heat, Houston Rockets, San Antonio Spurs, Minnesota Timberwolves e Philadelphia 76ers. Em suma, seria para um dos destinos.

O Rockets seria o favorito por ele, mas aí tem um problema. Kevin Durant pode não ser a prioridade do time de Houston, segundo os rumores da NBA. Neste caso, seria Antetokounmpo.

Outros rumores do Suns na NBA

Enquanto o Suns não define o que fazer com Kevin Durant, o time tenta acertar quem será o próximo técnico. De acordo com o jornalista Marc Stein, do The Stein Line, os assistentes Sean Sweeney (Dallas Mavericks) e Chris Quinn (Miami Heat) são os principais candidatos ao cargo. Mas Jordan Ott (Cleveland Cavaliers) e Steve Hetzel (Brooklyn Nets) também teriam chances.

Já o armador Vasilije Micic quer US$5 milhões por temporada para fechar com algum time na Europa. Ele possui acordo de US$8.1 milhões para 2025/26, mas o Suns tem a opção. Ele até tem chance de ficar em Phoenix, mas seria pequena.

O Suns pode partir para uma reconstrução, pois seu elenco já custa US$218 milhões com dez jogadores. Uma troca envolvendo Kevin Durant ajudaria ao time a olhar para o futuro, mas esbarra em Bradley Beal. Isso porque o ala-armador tem tudo o que pode para atrapalhar.

Além de cláusula em que pode rejeitar qualquer troca, ele tem opção para 2026/27, no valor de US$57.1 milhões. O que os rumores da NBA apontam é que, eventualmente, Phoenix poderia dispensar o jogador e, depois, parcelar o contrato. Seja como for, a experiência com Beal foi um desastre.

Agentes livres

Damion Lee, Monte Morris, Mason Plumlee, Tyus Jones e Bol Bol estão sem contrato para 2025/26. Enquanto isso, o pivô Nick Richards possui um contrato não garantido de US$5 milhões. O mesmo acontece com Cody Martin (US$8.6 milhões). Por fim, o Suns tem o direito de dispensar Micic (US$8.1 milhões).

