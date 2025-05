Heat deverá buscar troca por Kevin Durant na offseason

O Miami Heat é um dos times interessados em uma troca pelo astro Kevin Durant. De acordo com Marc Stein, do portal Substack, a franquia da Flórida deverá buscar a contratação do veterano do Phoenix Suns na próxima offseason. Além de Miami, o jornalista aponta o Minnesota Timberwolves como pretendente pelo jogador de 36 anos.

“O Heat é sempre apontado como um time, juntamente com Minnesota, que deve demonstrar interesse comercial em Kevin Durant. As pistas que Pat Riley (presidente do Heat) dão sobre a construção da equipe, após uma campanha de 37-45 e a dolorosa derrota para Cleveland Cavaliers, na primeira rodada dos playoffs, apontam para esse caminho”, informou Stein.

Mais uma vez, o Heat fez uma campanha decepcionante. Pelo segundo ano seguido, o time ficou em oitavo e, assim, enfrentou o líder do Leste e caiu logo na primeira rodada. Neste ano, aliás, a equipe foi “varrida” pelo Cavs, em um confronto muito desigual.

Publicidade

Desse modo, Riley vai tentar reforçar o elenco ao redor da dupla Bam Adebayo e Tyler Herro. A intenção do dirigente é qualificar o ataque da equipe. Assim, o Heat vai atrás de uma troca por uma estrela da NBA, como Kevin Durant. Nos últimos anos, a franquia tentou contratar Damian Lillard e Bradley Beal, por exemplo, mas não obteve sucesso.

Leia mais!

Em uma eventual oferta ao Suns por Durant, o Heat teria que abrir mão de Andrew Wiggins, que chegou à equipe na última trade deadline. Como Adebayo e Herro são intocáveis, o ala se tornaria a moeda de troca óbvia. Nas próximas duas temporadas, aliás, o canadense vai receber US$58,4 milhões em salários.

Publicidade

No entanto, segundo o repórter Barry Jackson, do Miami Herald, o Heat não deverá fazer loucuras pelo astro. Ou seja, não pretende se desfazer de múltiplas escolhas de Draft. A ideia da franquia, aliás, é enviar outros jogadores para o Suns. Assim, nomes como Duncan Robinson, Kel’El Ware e Nikola Jovic podem ser incluídos no negócio.

Durant, por sua vez, vai entrar no último ano de contrato. Em 2025/26, ele terá direito a US$54,7 milhões.

O interesse do Heat em Durant surgiu na temporada passada. Na trade deadline deste ano, o time estudou uma proposta pelo craque, mas recuou após o jogador decidir pela permanência em Phoenix até o fim da campanha. Porém, o craque e a direção do Suns vão trabalhar em conjunto por uma negociação no próximo mês.

Publicidade

Concorrência por Durant

É certo que o Heat vai enfrentar uma concorrência pesada em uma troca por Kevin Durant. De acordo com Shams Charania, da ESPN, cinco times da NBA estão na mira do craque. Assim, além de Miami e Minnesota, Houston Rockets, New York Knicks e San Antonio Spurs são prováveis destinos para o veterano.

Além disso, Charania informa que o Suns espera obter um retorno considerável por Durant. A princípio, a franquia de Miami teria o pacote menos atrativo. O Rockets, por sua vez, aparece como favorito.

De acordo com Chris Mannix, da Sports Illustrated, o craque teria uma preferência pelo time do Texas por conta do técnico Ime Udoka. Afinal, eles trabalharam juntos no Brooklyn Nets, em 2020/21. Na ocasião, Udoka era um dos assistentes de Steve Nash.

Publicidade

Outro fator é que o time texano possui controle sobre três escolhas de primeira rodada do Suns (2025, 2027 e 2029). Portanto, seria o parceiro ideal em uma troca pelo camisa 35.

“Não é segredo que o Suns trocará Durant na offseason. Mesmo perto dos 37 anos, ele segue com um valor alto. Eu acho que ele quer acabar em Houston. Além disso, ele tem muito respeito por Ime Udoka. Enfim, Durant pode ser a peça que falta para transformar o Rockets”, disse Mannix.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA