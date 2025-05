NBA: Draymond Green é alvo de injúria racial contra Timberwolves

O veterano Draymond Green foi alvo de injúria racial, durante o jogo 2 da série dos playoffs da NBA entre Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves. De acordo com a ESPN, um segurança da franquia californiana confirmou a informação. Nessa quinta-feira (8), diante de sua torcida, o time de Mineápolis igualou o confronto após vencer por 117 a 93.

Ainda segundo a publicação, o episódio ocorreu no quarto período, quando Green estava em uma bicicleta ergométrica, perto do banco do Warriors. Em determinado momento, o jogador teve uma discussão com um torcedor do Timberwolves. Após proferir ofensas raciais, o fã foi escoltado para fora do Target Center.

Em quadra, Green recebeu a sua quinta falta técnica nos playoffs. Agora, ele está a duas infrações de ser suspenso por um jogo. O lance ocorreu no segundo período. O veterano sofreu uma falta de Naz Reid, enquanto segurava a bola. Na sequência, Green largou o braço esquerdo na direção da cabeça do pivô adversário, que caiu no chão.

Publicidade

O detalhe é que o jogador do Timberwolves foi punido com a falta pessoal, mas Draymond Green recebeu uma técnica, após revisão da arbitragem da NBA. Ao final da partida, já no vestiário, o multicampeão pelo Warriors fez um desabafo. Em uma rápida declaração aos repórteres, Green disse que há um “propósito” contra ele. No entanto, o atleta não deu mais detalhes.

Leia mais!

“Eu não sou um homem negro raivoso. Sou um homem negro muito bem-sucedido, instruído, educado, com uma ótima família. Além disso, sou excelente no basquete e no que faço. A intenção de continuar me fazendo parecer um homem negro raivoso é insana. Enfim, estou de saco cheio disso. É ridículo”, desabafou o camisa 35 do Warriors.

Publicidade

Na hora da rápida entrevista, a imprensa não havia entendido a revolta do veterano. Mas, agora, o motivo veio à tona com a informação de que Draymond Green foi vítima de injúria racial por parte de um fã do Timberwolves.

O técnico Steve Kerr comentou sobre a falta técnica de Green. De acordo com o treinador, o veterano estava bastante chateado. Dessa forma, achou melhor tirá-lo de quadra por alguns minutos.

“Eu percebi que ele tinha ficado bastante chateado. Então, eu simplesmente não queria que ele recebesse outra técnica. Assim, o tirei naquele momento. Sei que ele terá que tomar cuidado agora que está a duas faltas técnicas da suspensão. Draymond terá que manter a compostura. Obviamente, precisamos dele. Enfim, estou confiante de que ele vai se comportar porque conhece as circunstâncias”, afirmou Kerr.

Publicidade

Warriors e Timberwolves voltam a se enfrentar neste sábado (10), desta vez em San Francisco. A bola vai subir a partir das 21h30 (horário de Brasília), com transmissão da ESPN 2.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA