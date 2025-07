Presidente do Bucks ri dos rumores sobre Giannis Antetokounmpo

O presidente do Milwaukee Bucks, Peter Feigin, quebrou o silêncio a respeito dos rumores envolvendo Giannis Antetokounmpo. Segundo o dirigente, o astro não será trocado. Além disso, Feigin disse que o front office da franquia dá risada quando toma conhecimento das notícias sobre o grego. Portanto, a franquia não está preocupada, já que Giannis seguirá no time.

Continua após a publicidade

“A gente meio que ri internamente. Giannis ama Milwaukee. Milwaukee ama Giannis. Estamos em uma boa posição, e nos sentimos ótimos com isso. Aliás, nós divertimos quando os outros acham que sabem o que está acontecendo, com os clickbaits. Giannis está aproveitando as férias e estamos visando a próxima temporada”, afirmou o presidente do Bucks.

A declaração de Feigin ocorreu nesse domingo (13), durante o jogo de Milwaukee contra o Los Angeles Clippers pela Summer League de Las Vegas. O posicionamento dele, aliás, tranquila os fãs da equipe. Afinal, desde a terceira eliminação seguida do Bucks na primeira rodada dos playoffs, vários rumores sobre Giannis Antetokounmpo saíram na mídia.

Continua após a publicidade

Vale dizer que o grego tem contrato válido até 2028. Nas próximas três campanhas, ele vai receber US$175,4 milhões em salários. Além disso, Giannis não vai pedir troca ao Bucks. Como a franquia não quer se desfazer do craque, a tendência é de continuidade. De acordo com a ESPN, o camisa 34 poderá assinar, na offseason de 2026, uma extensão de quatro anos por US$293,4 milhões.

Leia mais!

Nesta offseason, o Bucks fez uma reformulação em torno de Antetokounmpo. A movimentação mais ousada foi a dispensa de Damian Lillard. Com a rescisão, o veterano terá os US$112,5 milhões que restavam em seu contrato com o time de Milwaukee divididos em cinco anos. É o que chamam de stretch provision, uma forma de tirar o jogador da folha de pagamentos da franquia. Assim, ele terá direito a US$22,5 milhões anuais até 2030.

Continua após a publicidade

A saída de Lillard, aliás, deu ao Bucks flexibilidade salarial para assinar com Myles Turner. Finalista da NBA pelo Indiana Pacers, em 2024/25, o pivô fechou um acordo de quatro anos com o time de Milwaukee. Além disso, Turner vai receber US$107 milhões em salários até 2029.

Nas últimas semanas, o Bucks renovou com Bobby Portis, Kevin Porter, Taurean Prince e Gary Trent Jr. Também se reforçou com o armador Cole Anthony e o ala-armador Gary Harris. Por outro lado, o pivô Brook Lopez assinou com o Clippers e, assim, deixou Milwaukee após sete anos.

Continua após a publicidade

Na última temporada, Antetokounmpo foi um dos finalistas ao prêmio de MVP. No entanto, ele ficou atrás de Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic na votação. Em 67 jogos, o astro grego obteve médias de 30,4 pontos, 11,9 rebotes e 6,5 assistências.

Campeão da NBA com o Bucks em 2021, Giannis quer vencer mais uma vez. Mas, apesar das mudanças, Milwaukee não surge como candidato ao título da próxima temporada. Hoje, o elenco conta com 14 jogadores. Ou seja, há apenas uma vaga disponível. O veterano Chris Paul é um dos alvos da equipe.

Continua após a publicidade

Elenco do Bucks para a próxima temporada da NBA

Armadores: Cole Anthony, Kevin Porter, AJ Green

Alas: Kyle Kuzma, Taurean Prince, Gary Trent Jr, Gary Harris, Andre Jackson, Ryan Hollins e Tyler Smith

Pivô: Giannis Antetokounmpo, Myles Turner, Bobby Portis e Jericho Sims

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA