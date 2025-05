Com susto de Anthony Edwards, Timberwolves bate Warriors

O Minnesota Timberwolves de Anthony Edwards superou o Golden State Warriors por 117 a 93, no jogo 2 da série dos playoffs da NBA. O jogo foi controlado pelo time da casa e um susto com uma torção de tornozelo do astro foi o ponto mais apreensivo para Minnesota, que no fim, teve boas notícias e viu seu craque voltar à quadra. Enquanto isso, Stephen Curry não atuou por conta de uma lesão muscular.

Um triunfo importante para o Timberwolves após perder o Jogo 1 em casa. A equipe teve uma melhora coletiva muito grande, com mais bolas de três convertidas do que nos dois jogos anteriores. Julius Randle, Jaden McDaniels, Nickeil Alexander-Walker e o próprio Anthony Edwards, foram os destaques da vitória do Timberwolves sobre o Warriors.

Por outro lado, um ataque que careceu de poder de fogo sem seu melhor jogador, em uma noite onde raramente pode sonhar com a vitória. Uma breve reação no terceiro quarto foi respondida de forma rápida e Golden State nunca se viu em posição de vencer. Steve Kerr, aliás, bateu recorde. O primeiro técnico a usar 14 atletas ainda no primeiro tempo de um jogo de playoffs desde 1998.

Então, confira como foi a vitória do Timberwolves de Anthony Edwards sobre o Warriors de Jimmy Butler, empatando a série em 1 a 1.

Primeiro tempo

Um monólogo do Timberwolves, sobretudo em termos ofensivos. A sequência inicial diz muito sobre o começo do jogo com um 13 a 0 em sequência que depois se transformou em um 25 a 7. Os donos da casa jamais saíram do controle do jogo, com um ataque de mais movimentação fora da bola e de mais cortes para a cesta, com passes inteligentes entrando na defesa rival.

Julius Randle foi o grande destaque, se aproveitando das ajudas defensivas do Warriors sobre Anthony Edwards. Aliás, todos converteram ao menos uma bola tripla no período, tirando Rudy Gobert. O susto ficou por conta da torção de tornozelo de Anthony Edwards, após um pisão acidental de Trayce Jackson-Davis no fim do período.

Do lado de Golden State, um ataque muito ruim com a ausência de Stephen Curry. O time conseguiu muito pouco ritmo, afinal, Jimmy Butler foi muito bem defendido por Jaden McDaniels. Nomes como por exemplo, Moses Moody, Brandin Podziemski e Buddy Hield não tiveram ritmo. Por fim, uma pequena corrida com bons minutos de Jonathan Kuminga e Trayce Jackson-Davis manteve o time pontuando, mas não o suficiente para encostar.

Draymond Green cometeu sua quinta falta técnica e quase foi expulso do jogo após reclamar muito de um lance onde o acertou o rosto de Naz Reid. Lembrando que ele está perto de uma suspensão, já que sete faltas técnicas configuram com a perda de um jogo nos playoffs.

Assim, Minnesota terminou com uma vantagem de 56 a 39 e muito controle sobre as ações.

Segundo tempo

Anthony Edwards voltou para o segundo tempo após o susto antes do intervalo. Porém, a energia de Minnesota pareceu ficar no vestiário. A equipe perdeu ritmo ofensivo, teve ataques estagnados e viu um Warriors crescer de produção, retornando com Jonathan Kuminga no lugar de Quinten Post entre os titulares.

Algumas cestas do jovem ala-pivô, incluindo uma enterrada sobre Rudy Gobert, outras de Jimmy Butler, e o time rival chegou a diminuir a vantagem para sete pontos. Nesse meio tempo, houve até uma discussão entre Chris Finch e Julius Randle, que voltou para o banco após um erro de ataque.

Mas logo que a vantagem caiu, o ataque de Minnesota enfim voltou a acelerar. Donte DiVincenzo, Naz Reid e Nickeil Alexander-Walker impactaram de forma positiva. Assim, a vantagem voltou a ser o que era antes.

Steve Kerr segurou seus titulares até a metade do último quarto, mas não conseguiu uma reação decisiva. Minnesota voltou a liderar por 20 e em um raro momento chegou a estar com 14 de vantagem. Mas não houve reação. Por fim, bandeira branca do Warriors, que colocou seus reservas na quadra nos minutos finais. A série está 1 a 1.

(1) Golden State Warriors 93 x 117 Minnesota Timberwolves (1)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Jonathan Kuminga 18 5 1 0 0 Jimmy Butler 17 7 4 1 0 Trayce Jackson-Davis 15 6 1 1 1 Buddy Hield 15 3 1 1 0 Brandin Podziemski 11 6 6 2 0

Três pontos: 9-32; Hield: 4-9

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Julius Randle 24 7 11 0 0 Anthony Edwards 20 9 5 3 1 Nickeil Alexander-Walker 20 2 3 0 1 Jaden McDaniels 16 2 0 3 3 Naz Reid 11 3 5 1 0

Três pontos: 16-37; Alexander-Walker: 4-6

