Buddy Hield brilha outra vez e Warriors vence Timberwolves

Mesmo com a lesão de Stephen Curry, o Golden State Warriors bateu o Minnesota Timberwolves por 99 a 88, nesta terça-feira (6), em outro grande jogo de Buddy Hield. O ala-armador, como no começo de 2024/25, vive grande fase. Após ser o cestinha da vitória no Jogo 7 contra o Houston Rockets, foi também o principal pontuador do Jogo 1 da segunda rodada.

O triunfo do Warriors, aliás, marcou um recorde. Isso porque, pela primeira vez na história da NBA, todos os visitantes saíram na frente na segunda rodada dos playoffs.

O ritmo ofensivo não foi alto, mas após um primeiro quarto equilibrado, o Warriors tomou conta do jogo a partir do segundo quarto. Até que o pior aconteceu: Stephen Curry deixou o jogo com uma lesão no tendão da coxa. Ele não retornou e é dúvida para os próximos jogos.

Ainda assim, o Golden State Warriors manteve o domínio. Afinal, foi um primeiro tempo incrível de Draymond Green, que mais parecia Stephen Curry nessa noite. Foram 16 pontos e quatro bolas de três, todas elas no segundo quarto. Além disso, ele também foi vital no ajuste defensivo de Steve Kerr para Anthony Edwards.

O Warriors fez ajudas defensivas tardias no astro de Minnesota. Assim, o time conseguiu retardar sua tomada de decisão, dificultando bandejas e passes. Green, quase sempre, era o cara da ajuda.

Mas o cestinha mesmo foi Buddy Hield. Em um segundo tempo sem Curry e que foi difícil em alguns momentos pelo ritmo ofensivo, o jogador anotou 22 de seus 24 pontos na etapa final. Da explosão com 16 pontos só no terceiro quarto até as duas bolas triplas decisivas em meio a tentativa de reação dos donos da casa. Assim, o camisa 7 foi personagem outra vez.

Do lado de Minnesota, um jogo muito ruim por pelo menos dois quartos. A equipe competiu e até liderou o placar no primeiro período. Porém, tudo virou pó em um segundo quarto dos piores que a franquia teve em toda a temporada. Foram só 11 pontos, milhões de erros de ataque e a pior marca de todas: O time havia errado todas as 15 bolas triplas que tentou nos primeiros 24 minutos. Anthony Edwards tinha a singela marca de um ponto no jogo.

Tudo continuou muito ruim ao longo do terceiro quarto. Apesar de algumas cestas de Naz Reid e de Anthony Edwards tentando encontrar algum ritmo, a equipe sofreu 36 pontos para um Warriors que não teve Curry no quarto e que também viu o quente Green sofrer com problemas de falta. Além disso, Jimmy Butler ficou quatro minutos no banco e Golden State venceu esses minutos.

Por fim, a reação até chegou no último quarto, justamente com a defesa de Minnesota se ajustando. Foi um bom quarto de Rudy Gobert, Anthony Edwards também ganhou confiança, Naz Reid seguiu com ritmo. Ainda assim, não bastou, com as jogadas decisivas de Buddy Hield que deram a vitória para o Warriors sobre o Timberwolves.

Vale também citar o quase triplo-duplo de Jimmy Butler. Em alguns momentos, o craque flertou com a falta de agressividade. Mas ele também comandou o cenário de execução do Warriors, sobretudo quando as coisas ficaram críticas nos 12 minutos finais.

O próximo jogo é em Minnesota na próxima quinta-feira (8), com os donos da casa lutando para evitar um 2 a 0, enquanto Golden State pode não ter Curry.

(1) Golden State Warriors 99 x 88 Minnesota Timberwolves (0)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Buddy Hield 24 8 3 1 0 Jimmy Butler 20 11 8 2 0 Draymond Green 18 8 6 2 0 Stephen Curry 13 1 1 0 0 Gary Payton II 8 5 4 1 0

Três pontos: 18-42; Hield: 5-8

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 23 14 2 3 1 Naz Reid 19 5 1 1 1 Julius Randle 18 3 6 0 0 Jaden McDaniels 12 4 1 0 1 Rudy Gobert 9 11 0 0 3

Três pontos: 5-29; Reid: 3-7

