“Jimmy Butler vale cada centavo”, garante dono do Warriors

Jimmy Butler está com moral com o dono do Golden State Warriors. Após o Jogo 7 diante do Houston Rockets, Joe Lacob não pensou duas vezes em abraçar com camisa 10. Isso porque a chegada do veterano é um dos motivos pelo qual o time de San Francisco está entre os quatro melhores do Oeste.

Butler, aliás, terminou o jogo do Warriors com 20 pontos, oito rebotes e sete assistências. Assim, foi essencial para o triunfo que levou a franquia às semifinais dos playoffs. Na entrevista pós-jogo, Lacob rasgou elogios ao ala e garantiu que ele valeu o investimento feito em fevereiro.

“Sim, havia preocupações sobre Butler”, admitiu o dono do Warriors. “Porém, você faz sua análise, toma suas decisões e, sim, foi um pouco arriscado, mas temos que correr riscos na vida. E ele vale cada maldito centavo. É só isso que posso dizer. Então, ele é fantástico”.

O risco na aquisição de Jimmy Butler, de fato, foi alto. Primeiro, o Warriors precisou abrir mão de Andrew Wiggins, Kyle Anderson, Dennis Schroder e Lindy Waters, além de uma escolha de primeira rodada, por um veterano polêmico de 35 anos. Além disso, logo depois o time o ofereceu uma extensão de dois anos e US$ 121 milhões.

No entanto, a aposta do dono do Warriors em Jimmy Butler foi válida. Até 10 de fevereiro, o time ocupava a décima posição do Oeste. A partir daí, a equipe teve uma campanha de 23 vitórias e oito derrotas com o jogador, e terminou em sétimo na fase regular. No fim, foi apenas o sétimo time cabeça-de-chave número 7 a eliminar um número 2 desde 1984.

Nos vestiários, a percepção é que Butler resgatou o espírito vencedor do Warriors. Algo que Stephen Curry confirmou após a vitória sobre o Rockets.

“Jimmy troxeu ao Warriors toda a experiência dele nos playoffs. Além disso, você percebe quanto cada cara nesse time importa. Isso começa comigo, com Draymond Green, com Kevon Looney. Tenho que me apoiar nisso enquanto nossa jornada continua”, disse Curry.

Butler, por sua vez, também se sentiu bem-vindo no Warriors. Após meses conturbados no Heat, ele enfim reencontrou um lugar para ser feliz ao jogar basquete. Assim, os resultados começaram a surgir para os dois lados.

“Do jeito que todo mundo se dedicou, eu me senti bem-vindo. Decolamos, nunca vacilamos. A confiança nunca foi embora. Nós somos, afinal, um grupo muito bom de jogadores e pessoas. Então, é isso que vou levar para a próxima rodada: temos um time”, afirmou Butler.

