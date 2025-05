NBA: Jornalista aponta armador do Blazers como alvo do Magic

Um armador do Portland Trail Blazers tem sido cada vez mais apontado como alvo do Orlando Magic, de acordo com o insider da NBA, Marc Stein, do portal Substack. Segundo o jornalista, Anfernee Simons pode desembarcar na Flórida nesta offseason. Para Stein, o camisa 1 do Blazers teria um encaixe perfeito com Paolo Banchero e Franz Wagner, estrelas do time de Orlando.

“Com a chegada de uma nova offseason, outro Trail Blazer tem sido cada vez mais apontado como alvo de Orlando. É o Anfernee Simons, ex-companheiro de Damian Lillard em Portland. O jogador de 25 anos é natural de Orlando e certamente se encaixaria bem, em termos de tempo, ao lado de Banchero (22) e Wagner (23)”, afirmou Stein.

Mais uma vez, o Magic sentiu a falta de um armador capaz de colocar a bola na cesta. Na série contra o Boston Celtics, por exemplo, as ações ofensivas se concentraram na dupla Paolo e Franz. Afinal, ambos combinaram para 55,2 dos 93,6 pontos no confronto. Ou seja, eles fizeram quase 60% dos pontos do Magic.

Em 2024/25, Orlando foi a pior equipe da NBA em termos de aproveitamento de três pontos (31,8%). Aliás, eles se tornaram o primeiro time em alguns anos, a ter a pior marca da liga nesse sentido e, ainda assim, se classificar para os playoffs.

Desse modo, com a possível chegada de Simons, o time ganharia poder de fogo no perímetro. Além disso, a equipe de Orlando contaria com mais um criador de jogadas. O camisa 1 de Portland, aliás, também sabe jogar sem a bola nas mãos. Portanto, o hoje armador do Blazers seria uma peça importante para que o Magic consiga dar o próximo passo na NBA.

Nesta temporada, o time da Flórida teve quatro armadores no elenco: Jalen Suggs, Anthony Black, Cory Joseph e Cole Anthony. O primeiro é titular indiscutível e se tornou um dos principais defensores de perímetro da NBA. Black, por sua vez, é essencialmente um defensor. Já o canadense pode virar agente livre nesta offseason.

Anthony, por outro lado, perdeu espaço na rotação do técnico Jamahl Mosley. O armador de 24 anos, que é natural de Portland, inclusive pode ser uma das moedas de troca por Simons.

Nas últimas duas temporadas, Simons foi o cestinha do Blazers. Em 2024/25, por exemplo, teve médias de 19,3 pontos. Além disso, deu 4,8 assistências e acertou 36,3% das bolas de três, em 70 jogos.

Na mira do Magic, o armador deverá deixar o Blazers por um motivo muito comum na NBA: contrato expirante. Em 2025/26, Simons vai receber US$27,7 milhões. Ou seja, a franquia de Portland tentaria obter algum retorno pelo jogador antes do fim do vínculo. Além disso, a presença de Simons acarreta em menos espaço para Scoot Henderson, visto como o armador do futuro do Blazers.

Por fim, o presidente do Magic, Jeff Weltman, garantiu que a franquia está de olho em reforços. Dessa forma, o foco está em qualificar o elenco ao redor de Banchero e Wagner.

“Podem anotar o que digo: nós vamos procurar mais ajuda ofensiva para Paolo e Wagner nos próximos meses. Esperamos obter alguém comprovado. Afinal, agora estamos entrando em uma etapa onde o foco está na vitória, após toda a evolução desse núcleo. Não queremos ser medíocres ou algo do tipo. Podemos fazer grandes coisas”, explicou o dirigente.

