Jalen Brunson rebate críticos nos playoffs da NBA

Jalen Brunson teve uma grande série no primeiro jogo dos playoffs da NBA. Embora tenha sofrido com críticas dos analistas, o armador mostrou grandes jogos, inclusive acertando o arremesso que decidiu a série, nos últimos segundos do fim. Dessa forma, falou sobre a atmosfera nos jogos em Detroit, e como manteve a mente fria para todas as partidas.

“Não vou mentir, cara, o lugar deles estava pegando fogo. A atmosfera era incrível. Desde que entrei na liga, nunca vi uma atmosfera assim em Detroit, nunca mesmo. Nem chega perto. Tanto faz o que estavam dizendo. Sim, eles gritavam ‘F– você, Brunson’, tanto faz. Já ouvi coisa pior. Meu pai é meu técnico, então com certeza já ouvi coisa pior”, disse Brunson.

Na série de playoffs da NBA contra o Pistons, Jalen Brunson teve médias de 31.5 pontos e 8.2 rebotes por jogo, sendo o melhor jogador de New York e um dos destaques da primeira rodada no geral.

Os torcedores do Deroit Pistons miraram em Brunson durante toda a série, chamando-o de “simulador”. Embora o barulho não o tenha incomodado durante o jogo, Brunson reconheceu a torcida após a série e deixou claro que ficou impressionado com a energia na arena.

Brunson teve uma grande série contra o Detroit Pistons, com médias melhores do que 30 pontos por jogo. Assim, ele foi o único do time com médias superiores a 20 pontos por jogo, sendo o destaque do Knicks. No entanto, não mostrou animação, dizendo que o foco agora ja é outro.

“(A vitória contra) o Pistons foi legal, mas vamos pensar na segunda rodada agora”, disse. “Não é hora de ficar comemorando”.

Para a série contra o Boston Celtics, Brunson deve ter vida mais difícil. Afinal, contra o Pistons, ele conseguiu superar os bons, mas pouco experientes defensores de Detroit. Boston, porém, conta com Derrick White e Jrue Holiday, dois dos melhores da liga no quesito. Holiday, contudo, está sofrendo com uma lesão na coxa e ficou de fora das últimas duas partidas contra o Orlando Magic. Para enfrentar o Knicks, ele ainda é dúvida, então.

A série de Brunson contra o Pistons foi histórica. Ele igualou Michael Jordan em jogos com ao menos 40 pontos e cinco assistências em jogos fora de casa que fecharam uma série. Em 2024, aliás, ele fez um feito similar, ao marcar 41 pontos e 12 assistências, na casa do Philadelphia 76ers, para também classificar New York.

