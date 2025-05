Boletim de rumores e trocas da NBA (03/05/2025)

Bem-vindo à edição de 03 de maio do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Comentarista aposta em saída de Brook Lopez do Bucks

Mais uma eliminação na primeira rodada dos playoffs deve forçar grandes mudanças no Milwaukee Bucks. Mas, com flexibilidade e ativos limitados, a equipe não tem caminhos fáceis para revitalizar o elenco. A tendência é que jogadores importantes tenham que ir embora – e um forte candidato é óbvio. Segundo Bobby Marks, da ESPN, o time não deverá renovar contrato com o veterano Brook Lopez.

“Brook teve uma carreira incrível em Milwaukee, mas creio que isso está no fim. Os seus dias estão contados por lá. O time precisa de mudanças e, dentro do estilo que desejam atuar, podem usar Bobby Portis como pivô”, explicou o comentarista. Lopez, de 37 anos, teve médias de 13,0 pontos, 5,0 rebotes e 1,9 tocos. Além disso, ele converteu quase 51% dos seus arremessos de quadra.

Malik Beasley sinaliza que quer renovar com o Pistons

O Detroit Pistons assinou com Malik Beasley na última offseason enquanto ele estava em baixa. Mas, agora, a maré virou. O ala-armador foi um dos destaques da surpreendente campanha do Detroit Pistons e, assim, tornou-se finalista do prêmio de melhor reserva da liga. O arremessador vai testar o mercado agora com um outro peso – e muito mais interessados. Mas não vê razão para mudanças.

“Em nove temporadas na NBA, eu nunca tive tanto prazer e diversão vindo todos os dias para um ginásio. Passei por muitas coisas duras nesse ano, mas vir para Detroit foi uma das melhores decisões que já tomei nessa liga. Essa é uma cidade em que, certamente, quero estar pelos próximos anos”, afirmou Beasley, sinalizando para uma renovação.

Finney-Smith “despista” sobre permanência no Lakers

O Los Angeles Lakers vai ter decisões importantes a tomar sobre o seu elenco depois da eliminação precoce nos playoffs. No entanto, uma dessas questões cruciais está fora de suas mãos. Dorian Finney-Smith pode ser agente livre nesse ano, se recusar uma opção de extensão de US$15,3 milhões. A princípio, ele não tem posição sobre o assunto.

“Eu não pensei nisso ainda, pois estava focado em tentar avançar nos playoffs. Esse é o meu trabalho, afinal. Estou sendo sincero com vocês. Eu vou lidar com isso, por minha conta, quando for o momento certo”, resumiu o especialista defensivo. Finney-Smith teve médias de 7,9 pontos e 3,6 rebotes desde que chegou ao time angelino.

Jornalista prevê menos rumores de troca com Trae Young

Cada eliminação do Atlanta Hawks nos últimos anos, como resultado, trouxe rumores de troca envolvendo Trae Young. Todos esperavam que a situação se repetisse agora, mas não foi o que aconteceu. E nem deve acontecer, pois o armador parece mais seguro na Geórgia do que em temporadas anteriores. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, o astro gera bem menos especulação do que se imaginava.

“Questões sobre o futuro de vários jogadores já circulam nos bastidores e mal chegamos a maio. Mas, no caso de Trae, a situação é muito diferente. As especulações em Atlanta tiveram uma queda significativa quando comparado, por exemplo, ao fim da temporada passada”, revelou o jornalista. A informação foi confirmada em seguida por Jake Fischer, da rede Bleacher Report.

Young disputou as suas sete temporadas e quase 500 jogos na NBA com o Hawks. Ele teve médias de 24,2 pontos e 11,6 assistências – maior marca da carreira e da liga – nessa campanha.

Em transição

– O veterano Danilo Gallinari, para começar, parece não ter mais planos de voltar à NBA. O ala italiano sinalizou que vai deixar a seleção após o Eurobasket desse ano e, além disso, pode se aposentar do basquete.

– Davion Mitchell, certamente, foi uma das grandes notícias do fim da temporada do Miami Heat. Por isso, o time já começa a se mexer para mantê-lo: especula-se que a renovação com o armador vai ser uma das prioridades da franquia.

– Enquanto isso, o pivô Alex Len tem chances remotas de seguir no elenco do Lakers para a próxima temporada. O veterano só atuou nos playoffs por quatro minutos e, a princípio, está fora dos planos do técnico JJ Redick.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 03/05, você lembra de Isaiah Briscoe? Pois o ex-jogador do Orlando Magic está de malas prontas para a Indonésia, como novo reforço do Borneo Hornbills.

